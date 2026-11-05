Paraguay: el Senado avanza en el juicio político contra Santiago Peña tras su renuncia

Buenos Aires, 5 noviembre (NA) -- Luego de que la Cámara de Diputados de Paraguay aprobara un proyecto por unanimidad para iniciar un juicio político al presidente Santiago Peña, la Cámara de Senadores se encuentra en consenso para continuar con el proceso.

El senador Ever Villalba, del Partido Liberal Radical Auténtico, anunció que se solicitará una sesión urgente, afirmando que "la gente espera" que el mandatario rinda cuentas ante la justicia tras el colapso del banco Ueno Bank, que dejó a muchos ahorristas sin acceso a sus depósitos.

Al concluir las reuniones de bancadas en la Cámara Alta, el líder de la bancada oficialista, Natalicio Chase, y Villalba confirmaron que hoy, a las 17:00 (hora local), se llevará a cabo una sesión extraordinaria del Senado para abordar la renuncia de Peña, quien decidió dar un paso al costado en medio de la severa crisis relacionada con Ueno Bank, intervenido por el Banco Central del Paraguay (BCP), según reportó el diario ABC.

Chase, al frente de la bancada colorada oficialista, destacó que el Senado debe decidir si acepta o rechaza la renuncia y que es esencial seguir el proceso constitucional en relación al juicio político.

Villalba reiteró que el consenso es continuar con el juicio político a Peña, insistiendo en que la ciudadanía demanda que el presidente renunciante sea llevado ante la justicia.

Un aspecto importante a considerar es que si el Congreso acepta la renuncia de Peña, él obtendrá fueros que le permitirán eludir la justicia. En contraste, si es destituido a través del juicio político, enfrentará un proceso judicial.

La senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) expresó que la población espera que Peña sea procesado y que "no se escape del país con el dinero de la gente".

Renuncia de Peña

El presidente Peña presentó su renuncia el jueves, tres días después de que el BCP decidiera la resolución de Ueno Bank y pocas horas después de que la oposición formalizara una acusación en su contra.

En un video grabado en la casa presidencial Mburuvicha Róga, Peña se dirigió a la nación: "Queridos compatriotas, hoy me dirijo a ustedes en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Con el corazón puesto en el Paraguay y con la convicción de que nuestra República siempre debe estar por encima de cualquier persona o circunstancia".

"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas. Estoy convencido de que ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay", añadió.