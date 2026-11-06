Protesta de colectiveros en Avellaneda y Ciudadela afecta múltiples líneas de colectivos
Un grupo de colectiveros se manifiesta en Avellaneda y Ciudadela para exigir una mejora salarial y condiciones laborales adecuadas. Varios servicios de transporte están interrumpidos.
FOTO: Protesta de colectiveros en Avellaneda y Ciudadela afecta múltiples líneas de colectivos
Buenos Aires, 6 noviembre (NA) -- Colectiveros protestan en Avellaneda y Ciudadela para reclamar una recomposición salarial y mejoras en las condiciones laborales, lo que ha llevado a la afectación de varias líneas de colectivos.
Este viernes, un grupo de trabajadores se ha concentrado en el cruce de las avenidas Bartolomé Mitre y Montes de Oca, en Avellaneda, donde se encuentra presente la Policía para garantizar la seguridad en la manifestación.
Las líneas de colectivos que se ven afectadas por esta medida de fuerza son 9, 28, 32, 33, 34, 57, 60, 96, 99, 103, 119, 159, 164, 188, 216, 338, 527 y 620. La protesta busca visibilizar la situación laboral que enfrentan los trabajadores del transporte, quienes solicitan una revisión de sus salarios y condiciones de trabajo.
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¿Qué están reclamando los colectiveros?
Reclaman una recomposición salarial y mejoras en sus condiciones laborales.
¿Dónde se lleva a cabo la protesta?
En el cruce de las avenidas Bartolomé Mitre y Montes de Oca, en Avellaneda.
¿Qué líneas de colectivos están afectadas?
Las líneas afectadas son 9, 28, 32, 33, 34, 57, 60, 96, 99, 103, 119, 159, 164, 188, 216, 338, 527 y 620.
¿Quiénes están presentes en la manifestación?
La Policía se encuentra en el lugar para garantizar la seguridad.
¿Cuándo se realiza la protesta?
La protesta se realiza el viernes 6 de noviembre.
[Fuente: Noticias Argentinas]