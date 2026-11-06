Descubren sangre de dinosaurio que sobrevivió 115 millones de años en Brasil

Un equipo internacional de científicos liderado por la Universidad Curtin realizó un descubrimiento notable: hallaron trazas de sangre de dinosaurio químicamente confirmadas en huesos de 115 millones de años. Este hallazgo desafió las suposiciones sobre la duración de la supervivencia de las moléculas biológicas, sugiriendo que pueden perdurar mucho más tiempo del que se pensaba. La extraordinaria preservación de estos restos podría ofrecer nuevas pistas sobre la fisiología de los dinosaurios y ayudar en la búsqueda de vida antigua en otros lugares del universo.

Los investigadores encontraron células sanguíneas rojas fosilizadas y evidencia química de moléculas de sangre en los restos de Aratasaurus museunacionali, un dinosaurio terópodo carnívoro descubierto en el noreste de Brasil. Los hallazgos, publicados en los Proceedings of the National Academy of Sciences, también incluyeron aminoácidos asociados con el colágeno, una proteína estructural importante presente en los huesos y otros tejidos conectivos.

Este descubrimiento representa la primera confirmación química definitiva de moléculas derivadas de la hemoglobina dentro de las células sanguíneas rojas fosilizadas de dinosaurios. Investigaciones anteriores habían identificado estructuras que se asemejaban a células sanguíneas en fósiles antiguos, pero no se había demostrado concluyentemente la presencia de estos restos moleculares específicos.

Al examinar los huesos de las extremidades del dinosaurio, los investigadores identificaron numerosas células sanguíneas rojas mineralizadas dentro de los canales vasculares, los pequeños pasajes que una vez contuvieron vasos sanguíneos. El análisis químico reveló moléculas de hemo preservadas, que son componentes de la hemoglobina, la proteína responsable del transporte de oxígeno en las células sanguíneas rojas.

El hallazgo de estas moléculas proporcionó evidencia química directa de que el fósil contenía restos de sangre antigua. También demostró que algunos materiales biológicos que se pensaban demasiado frágiles para sobrevivir millones de años pueden permanecer detectables en condiciones excepcionales.

El estudio fue dirigido por el profesor Kliti Grice, director fundador del Centro de Geociencia Orgánica e Isotópica de la Universidad Curtin y un becario laureado del Consejo de Investigación de Australia. "Detectar moléculas intactas derivadas de hemo en células sanguíneas rojas de 115 millones de años es asombroso: realmente es un descubrimiento histórico", afirmó el profesor Grice.

La preservación extraordinaria parece estar relacionada con un mineral llamado hausmannita, que ayudó a estabilizar las células sanguíneas fosilizadas y preservar sus componentes moleculares a lo largo de un inmenso período de tiempo geológico. En efecto, el mineral creó una cápsula de tiempo natural que protegió evidencia microscópica de la biología del dinosaurio mucho después de su muerte.

Los investigadores creen que las condiciones que rodearon el entierro del dinosaurio también fueron cruciales. Sospechan que el animal fue cubierto rápidamente por sedimentos en un entorno con poco oxígeno y abundante actividad microbiana. Estas condiciones pudieron haber ayudado a preservar material biológico que normalmente se habría descompuesto y desaparecido.

El esfuerzo de investigación internacional reunió a científicos de la Escuela de Ciencias de la Tierra y Planetarias de la Universidad Curtin, la Agencia de Ciencia y Tecnología del Mar de Japón, el Museo Nacional de Brasil, la Universidad Regional de Cariri y la Universidad Johns Hopkins.

Los hallazgos desafían una suposición de larga data en paleontología, que sostiene que las moléculas asociadas con la sangre, especialmente las derivadas de la hemoglobina, no podrían permanecer preservadas durante períodos de tiempo tan enormes. Más allá de confirmar la supervivencia de componentes sanguíneos antiguos, el descubrimiento plantea la posibilidad de que otros fósiles puedan contener información molecular que los exámenes convencionales han pasado por alto.

El profesor Grice comentó: "Estos hallazgos desafían suposiciones de larga data que indican que ciertas biomoléculas, como la hemoglobina, no pueden sobrevivir a lo largo del tiempo profundo". También añadió que "abre nuevas y emocionantes avenidas para la paleontología a nivel molecular, permitiéndonos investigar la evolución de la sangre, el metabolismo e incluso los niveles de actividad en animales antiguos".

Esta información podría ayudar a los investigadores a comprender mejor cómo funcionaban los animales extintos, incluidos aspectos de su metabolismo y fisiología que son difíciles de reconstruir solo a partir de huesos.

La importancia del descubrimiento podría extenderse más allá de los dinosaurios. Comprender cómo las estructuras biológicas frágiles pueden sobrevivir durante millones de años podría ayudar a los científicos a identificar posibles trazas de vida antigua en otros entornos extremos, incluidos aquellos más allá de la Tierra.

El profesor Martin Van Kranendonk, jefe de la Escuela de Ciencias de la Tierra y Planetarias de la Universidad Curtin, indicó que los resultados están cambiando la forma en que los investigadores comprenden la preservación de estructuras moleculares a lo largo de vastos períodos de tiempo y bajo condiciones adversas. Estos conocimientos podrían ser valiosos para la astrobiología, un campo que investiga la posibilidad de vida en otros lugares del universo. Si las moléculas biológicas o sus firmas químicas pueden persistir bajo las condiciones adecuadas durante más de 100 millones de años, los científicos pueden necesitar reconsiderar dónde y cómo buscan evidencia de organismos antiguos.

El estudio, titulado "Firmas de hemo en células sanguíneas rojas mineralizadas dentro de canales vasculares de un hueso de dinosaurio de 115 millones de años", fue publicado en los Proceedings of the National Academy of Sciences.