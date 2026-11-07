Los humanos producen más de 2 mil millones de toneladas de CO2 al año solo por vivir

Un reciente estudio de la Universidad de Bath estimó que la producción de dióxido de carbono (CO2) por el metabolismo humano alcanzó las 2,05 mil millones de toneladas anuales, lo que representa un aumento del 74% entre 1985 y 2015. Este crecimiento se atribuyó principalmente al aumento de la población mundial, en lugar de a un incremento significativo en la cantidad de CO2 que cada persona produce individualmente.

El estudio reveló que, aunque la cantidad de CO2 que emite una persona puede parecer pequeña, la suma de miles de millones de personas genera una cantidad considerable. La investigación busca mejorar la comprensión del ciclo del carbono global, que describe cómo el carbono se mueve entre la atmósfera, los organismos vivos, los océanos y la tierra.

¿Por qué las emisiones de CO2 de los humanos son diferentes a las de los combustibles fósiles?

A pesar de las cifras elevadas, los investigadores enfatizaron que el CO2 producido por el metabolismo humano es fundamentalmente diferente de las emisiones generadas por la quema de combustibles fósiles. El CO2 exhalado proviene en su mayoría de los alimentos consumidos, que a su vez absorbieron el carbono de la atmósfera recientemente, lo que significa que ya circula en el ciclo natural del carbono.

En contraste, la quema de carbón, petróleo y gas natural libera carbono que ha permanecido atrapado bajo tierra durante millones de años, contribuyendo al aumento del CO2 en la atmósfera y afectando el sistema climático de la Tierra.

El nuevo estudio, publicado en The Lancet Planetary Health, fue liderado por el profesor Javier Gonzalez del Centro de Ejercicio, Nutrición y Metabolismo de la Universidad de Bath. Los investigadores calcularon que la producción global de CO2 por el metabolismo humano aumentó de 1,18 mil millones de toneladas en 1985 a 2,05 mil millones de toneladas en 2015, siendo más del 60% de este aumento atribuible al crecimiento de la población.

El profesor Gonzalez explicó: "Todos producimos dióxido de carbono simplemente al transformar alimentos en energía, pero hasta ahora no teníamos una idea clara de cuánto representa eso a nivel mundial. Lo que hemos encontrado es que el aumento se debe principalmente a que somos más personas. Esto proporciona a los científicos una pieza más del rompecabezas para entender de dónde proviene el carbono y hacia dónde va. En última instancia, esta información puede ayudar a predecir con mayor precisión la efectividad de las estrategias de reducción de carbono".

Cómo los científicos midieron la producción de CO2 de la humanidad

Para estimar cuánto CO2 generan las personas, los investigadores analizaron miles de mediciones recolectadas de individuos a lo largo de su vida, desde bebés hasta adultos mayores. Estas mediciones brindaron información sobre el CO2 producido por el cuerpo durante actividades diarias normales. Luego, el equipo combinó esos hallazgos con cifras de población mundial y datos sobre el peso corporal para calcular cómo había cambiado la producción de CO2 metabólico humano a lo largo del tiempo.

Los resultados mostraron que el crecimiento poblacional fue el factor dominante detrás del aumento del 74%. Los cambios en la cantidad de dióxido de carbono generado por cada persona desempeñaron un papel mucho menor. Medir con precisión este proceso es crucial porque el metabolismo humano contribuye al movimiento continuo de carbono en el medio ambiente, y su influencia puede ser especialmente notable en ciudades densamente pobladas, donde viven y trabajan muchas personas en cercanía.

Entender estas contribuciones puede ayudar a los investigadores a desarrollar presupuestos de carbono más completos, que rastreen las fuentes, movimientos y destinos del carbono dentro de los sistemas de la Tierra.

Los científicos destacan que respirar no es la causa del cambio climático

Aunque el estudio revela una sorprendente cantidad de producción de CO2, sus hallazgos no deben interpretarse como evidencia de que la respiración humana sea una causa importante del calentamiento global. Los investigadores no recomiendan que las personas reduzcan su actividad física o cambien sus dietas para disminuir el CO2 producido por sus cuerpos. En cambio, el objetivo es hacer que las mediciones científicas y los cálculos del ciclo global del carbono sean más precisos.

Distinguir entre el dióxido de carbono producido a través de procesos biológicos naturales y el carbono liberado por la quema de combustibles fósiles es esencial para comprender el clima cambiante del planeta. El profesor Gonzalez enfatizó esta distinción: "Lo importante es que el dióxido de carbono que exhalamos no es lo mismo que quemar combustibles fósiles. No estamos diciendo que respirar esté impulsando el cambio climático. Lo que este estudio hace es darnos una imagen mucho más clara de cuánto CO2 producen las personas en todo el mundo y cómo eso está cambiando a medida que crece la población. Esta comprensión puede ayudar a mejorar la precisión de las predicciones de los programas de reducción de carbono".

Al establecer una imagen más clara de la producción de CO2 metabólico de la humanidad, los investigadores proporcionaron otra pieza de información que los científicos pueden utilizar para rastrear los movimientos globales de carbono y evaluar estrategias para reducir las emisiones.

Financiación: La base de datos de agua etiquetada doblemente de la IAEA fue financiada por la Agencia Internacional de Energía Atómica, Taiyo Nippon Sanso y SERCON.