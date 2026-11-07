El consumo de 2 a 3 tazas de café al día reduce drásticamente el riesgo de demencia

El café puede ser más que un simple estimulante matutino. Un estudio a largo plazo realizado con adultos en Estados Unidos sugirió que el consumo regular de café con cafeína está relacionado con un riesgo significativamente menor de demencia y una mejor salud cognitiva a medida que las personas envejecen.

Los investigadores hallaron que los adultos que consumieron mayores cantidades de café con cafeína desarrollaron demencia a tasas considerablemente más bajas que aquellos que rara vez o nunca lo bebieron. Estos hallazgos se basaron en períodos de seguimiento que se extendieron hasta 43 años, proporcionando una valiosa perspectiva sobre cómo los hábitos de consumo diarios se relacionan con la salud cerebral a lo largo del tiempo.

Las asociaciones más fuertes se observaron entre las personas que bebieron entre dos y tres tazas de café con cafeína al día. El consumo de té también se vinculó a mejores resultados cognitivos, aunque la cantidad asociada con el mayor beneficio fue algo menor.

Curiosamente, el café descafeinado no mostró los mismos beneficios, lo que plantea interrogantes sobre si la cafeína en sí misma podría ayudar a explicar esta conexión.

Los bebedores de café mostraron tasas de demencia mucho más bajas

Uno de los hallazgos más impactantes fue la diferencia en las tasas de demencia entre los bebedores regulares de café y quienes consumieron poca o ninguna cantidad. Entre los adultos estadounidenses que bebieron mayores cantidades de café con cafeína, se registraron 141 casos de demencia anualmente por cada 100,000 personas. En comparación, la tasa fue de 330 casos por 100,000 personas cada año entre aquellos que rara vez o nunca consumieron café con cafeína.

La demencia es un término general para condiciones que interfieren progresivamente con la memoria, el pensamiento, el razonamiento y la capacidad para realizar actividades cotidianas. La enfermedad de Alzheimer es su causa más común, aunque varios otros trastornos cerebrales también pueden llevar a la demencia.

Si bien el olvido ocasional puede ser parte del envejecimiento normal, la demencia implica dificultades cognitivas lo suficientemente graves como para interrumpir la vida diaria. Identificar hábitos de vida asociados con un menor riesgo de demencia es, por lo tanto, un área de investigación importante, especialmente a medida que las poblaciones envejecen.

Los hallazgos sugieren que el consumo regular de café con cafeína podría ser uno de esos hábitos. Sin embargo, los resultados muestran una asociación en lugar de probar que el café previene directamente la demencia. Otras diferencias entre los bebedores de café y quienes evitan esta bebida podrían contribuir a los resultados observados.

El café también se vinculó a una mejor salud cognitiva

Los beneficios potenciales no se limitaron a la demencia diagnosticada. Los participantes que bebieron más café con cafeína también fueron menos propensos a informar que sus habilidades de memoria o pensamiento habían disminuido. Los investigadores encontraron que el 7.8% de los adultos que consumieron mayores cantidades de café con cafeína reportaron un deterioro cognitivo subjetivo, en comparación con el 9.5% de aquellos que rara vez o nunca lo bebieron.

El deterioro cognitivo subjetivo se refiere a cambios en la memoria o el pensamiento que las personas notan, incluso cuando esas dificultades no han sido necesariamente confirmadas por pruebas cognitivas formales. Alguien que lo experimenta podría sentir que recordar información, concentrarse o encontrar las palabras adecuadas se ha vuelto más difícil.

Dichas quejas no indican automáticamente demencia. Sin embargo, pueden proporcionar información útil sobre cómo las personas perciben cambios en sus habilidades cognitivas a medida que envejecen. El menor porcentaje entre los bebedores de café con cafeína añade evidencia que vincula el consumo de café con un envejecimiento cognitivo más saludable.

¿Cuánto café ofrece el mayor beneficio?

Los investigadores también examinaron si la cantidad de café consumido estaba relacionada con la fuerza de los beneficios observados. Beber de dos a tres tazas de café con cafeína al día se asoció con los resultados más favorables en cuanto al riesgo de demencia y el funcionamiento cognitivo.

Notablemente, esta asociación se mantuvo independientemente del riesgo genético de los participantes de desarrollar demencia. En otras palabras, la relación entre el consumo de café y la salud cerebral se observó incluso entre personas cuyas características heredadas podrían hacerlas más vulnerables a la enfermedad.

El riesgo genético se refiere a la influencia de variaciones heredadas en el ADN que pueden aumentar o disminuir la probabilidad de que una persona desarrolle ciertas condiciones. Aunque la genética puede desempeñar un papel importante en la demencia, solo es una parte de un cuadro mucho más amplio que incluye la edad, la salud general y el estilo de vida.

Los resultados también sugieren que beber cantidades mayores de café no necesariamente es mejor. El consumo más allá del rango asociado con los mayores beneficios no parece proporcionar protección adicional.

Los bebedores de té también pueden beneficiarse, pero el descafeinado fue diferente

El café no fue la única bebida asociada con una mejor salud cerebral. Los investigadores hallaron que el consumo de té también se vinculó a un menor riesgo de demencia y a un mejor funcionamiento cognitivo. Para el té, las asociaciones más fuertes aparecieron entre los participantes que consumieron de una a dos tazas al día. Al igual que con el café, beber más de esta cantidad no pareció producir beneficios adicionales.

Sin embargo, el estudio no distinguió entre el té con cafeína y el té sin cafeína. Como resultado, los hallazgos no pueden establecer si la cafeína fue responsable de la asociación observada entre los bebedores de té.

Los resultados del café ofrecieron una pista adicional. Mientras que el café con cafeína regular se asoció con un menor riesgo de demencia y mejores resultados cognitivos, el café descafeinado no demostró los mismos beneficios. La cafeína es un estimulante natural presente en el café, el té y varias otras plantas. Actúa sobre el sistema nervioso central y es mejor conocida por aumentar temporalmente la alerta y reducir la sensación de cansancio.

Si la cafeína también contribuye a una mejor salud cerebral a lo largo de muchos años es una pregunta separada. La diferencia entre el café regular y el descafeinado hace que esta posibilidad valga la pena investigar, pero no establece a la cafeína como la causa de los beneficios observados.

En conjunto, los hallazgos sugieren que el consumo moderado de café y té con cafeína puede estar asociado con un envejecimiento cerebral más saludable. Para los bebedores de café, de dos a tres tazas diarias parecieron ofrecer la asociación más fuerte, mientras que de una a dos tazas de té mostraron los resultados más favorables entre los bebedores de té.

Aunque se necesita más investigación para determinar si estas bebidas influyen directamente en el riesgo de demencia, los hallazgos a largo plazo ofrecen noticias alentadoras para quienes ya disfrutan del café o el té como parte de su rutina diaria.