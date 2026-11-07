FOTO: Un medicamento anti-envejecimiento podría proteger el cerebro antes de los síntomas de Alzheimer

Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Missouri-Columbia sugiere que un fármaco comúnmente utilizado para prevenir el rechazo de trasplantes podría ofrecer un enfoque inesperado para proteger a las personas con mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. La investigación se centró en la rapamicina, un medicamento que también se ha estudiado por sus efectos en el envejecimiento, y que mostró mejorar el flujo sanguíneo en el cerebro de adultos de mediana edad portadores de una variante genética asociada al Alzheimer.

Los hallazgos de este estudio podrían ayudar a los científicos a desarrollar estrategias para abordar el riesgo de Alzheimer mucho antes de que aparezcan problemas de memoria. La investigación también se suma a las contribuciones crecientes de la Universidad de Missouri para entender y potencialmente prevenir la forma más común de demencia.

El estudio fue liderado por Ai-Ling Lin, profesora en la Escuela de Medicina de la universidad e investigadora en el edificio Roy Blunt NextGen Precision Health. Su trabajo se enfoca en identificar los cambios en el cerebro que ocurren antes de que se desarrollen los síntomas de Alzheimer y en encontrar formas de intervenir de manera temprana.

Importancia del flujo sanguíneo cerebral en el riesgo de Alzheimer

Un enfoque importante de la investigación de Lin es la variante genética APOE4, que está asociada con un riesgo significativamente mayor de desarrollar Alzheimer en la vida adulta. Las personas que portan el gen APOE4 pueden experimentar una reducción del flujo sanguíneo en ciertas áreas del cerebro años antes de comenzar a tener dificultades de memoria notables. Debido a que estos cambios en la circulación pueden ocurrir tan temprano, los investigadores creen que podrían proporcionar una señal de advertencia importante sobre un mayor riesgo de Alzheimer.

Los últimos hallazgos de Lin sugieren que mejorar la circulación cerebral con un medicamento existente podría ser una forma de abordar estos cambios tempranos.

"El Alzheimer tiende a ocurrir más en personas mayores, especialmente en aquellos con APOE4", afirmó Lin. "Si podemos ralentizar el envejecimiento en el cerebro de las personas más en riesgo, tal vez podamos reducir la probabilidad de que desarrollen la enfermedad de Alzheimer".

Un fármaco anti-envejecimiento muestra promesas

La rapamicina ya se utiliza en medicina para prevenir que el sistema inmunológico rechace órganos trasplantados y para tratar ciertas condiciones raras. Sin embargo, los investigadores también han estado investigando su potencial para ralentizar el envejecimiento biológico y proteger el cerebro.

Antes de unirse a la Universidad de Missouri, Lin realizó experimentos con ratones que portaban el APOE4. Su investigación anterior mostró que la rapamicina podría ralentizar el envejecimiento cerebral y aumentar el flujo sanguíneo en estos animales. Estos resultados plantearon una pregunta importante: ¿podría la rapamicina producir beneficios similares en personas con predisposición genética al Alzheimer que aún no han desarrollado la enfermedad?

Para investigar, Lin estudió a adultos sanos de entre 45 y 65 años, incluyendo a personas que portaban el APOE4 y a otras que no. Todos los participantes recibieron una baja dosis diaria de rapamicina durante cuatro semanas. Cuando los investigadores examinaron los resultados, encontraron una diferencia notable entre los dos grupos.

El flujo sanguíneo cerebral mejoró entre los participantes que portaban APOE4, pero el mismo beneficio no se observó en aquellos sin la variante genética. Esto sugiere que la rapamicina podría tener un potencial particular para las personas cuya genética las coloca en mayor riesgo de Alzheimer.

Aunque el estudio no estableció si el tratamiento podría prevenir el Alzheimer o preservar la memoria con el tiempo, la mejora en la circulación ofrece una dirección prometedora para futuras investigaciones.

Las mujeres con el gen de riesgo de Alzheimer vieron los mayores beneficios

Otro hallazgo intrigante surgió cuando los investigadores examinaron las diferencias entre los participantes masculinos y femeninos. Las mujeres portadoras de APOE4 experimentaron las mayores mejoras en el flujo sanguíneo cerebral tras el tratamiento. Este resultado podría ser especialmente importante dado que las mujeres constituyen casi dos tercios de las personas que viven con Alzheimer.

"También encontramos que las mujeres con APOE4 vieron la mayor mejora en el flujo sanguíneo cerebral, lo cual es significativo dado que casi dos tercios de las personas con Alzheimer son mujeres", dijo Lin. "Esta investigación es un ejemplo de medicina de precisión, ya que trabajamos para identificar quién puede beneficiarse más de este medicamento".

Los resultados destacan el potencial de la medicina de precisión, un enfoque que considera características individuales, incluida la genética, al determinar qué tratamientos pueden ser más efectivos. En lugar de asumir que un medicamento beneficiará a todos por igual, los investigadores esperan identificar a las personas que probablemente responderán.

Avanzando los descubrimientos sobre Alzheimer hacia tratamientos humanos

Lin, quien también es profesora en la Facultad de Artes y Ciencias de la universidad, atribuye el entorno de investigación colaborativo de Mizzou a ayudar a avanzar en descubrimientos como estos. En el edificio Roy Blunt NextGen Precision Health, científicos y profesionales médicos trabajan juntos en la misma instalación. Esta colaboración está diseñada para ayudar a mover hallazgos prometedores del laboratorio a estudios clínicos humanos más rápidamente.

Los últimos resultados proporcionan un punto de partida alentador para investigar si la rapamicina podría eventualmente ayudar a retrasar o reducir el riesgo de Alzheimer en individuos genéticamente vulnerables. Se necesitará más investigación para determinar si los cambios en el flujo sanguíneo cerebral conducen a mejoras duraderas en la salud cerebral o a una menor probabilidad de desarrollar la enfermedad.

El estudio, titulado "EXPRESS: La rapamicina aumenta el flujo sanguíneo cerebral y modula perfiles metabólicos, inflamatorios y del microbioma en portadores sanos de APOE4 de mediana edad: un ensayo piloto de un solo grupo", fue publicado en la Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism.