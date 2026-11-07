Científicos convierten virus en armas contra superbacterias resistentes a antibióticos

Los virus suelen asociarse con infecciones, pero algunos pueden ser aliados en la lucha contra ellas. Investigadores de todo el mundo trabajaron en transformar estos virus que atacan bacterias en tratamientos para infecciones peligrosas que no responden a antibióticos convencionales.

Un equipo internacional de expertos, liderado por la Sociedad Alemana de Enfermedades Infecciosas (DGI), desarrolló las primeras directrices clínicas coordinadas a nivel internacional para la terapia personalizada con fagos, un tratamiento que utiliza virus seleccionados cuidadosamente para atacar bacterias perjudiciales.

La iniciativa involucró a 20 organizaciones profesionales, 18 expertos internacionales, incluidos representantes de agencias reguladoras, y dos organizaciones de defensa de pacientes. Juntos, establecieron más de 60 recomendaciones sobre cómo seleccionar, probar, fabricar, administrar y monitorear los fagos. Las pautas también abordan la infraestructura de laboratorio, el control de calidad, la documentación del tratamiento y las prioridades para la investigación futura.

El comunicado de consenso se publicó en la revista Nature Medicine. Hasta ahora, médicos e investigadores carecían de un marco internacional unificado para muchos de los procedimientos esenciales y estándares de calidad involucrados en el uso de fagos como tratamientos médicos.

Cómo los virus que matan bacterias pueden combatir la resistencia a los antibióticos

La resistencia a los antibióticos dificulta cada vez más el tratamiento de infecciones bacterianas en todo el mundo. A medida que algunas bacterias desarrollan defensas contra medicamentos comúnmente utilizados, los médicos se encuentran con pocas opciones efectivas.

Una posible alternativa son los bacteriófagos, conocidos como fagos. Estos son virus que infectan naturalmente a las bacterias y pueden destruirlas. A diferencia de muchos antibióticos, que pueden actuar contra una amplia gama de bacterias, los fagos suelen dirigirse a especies bacterianas particulares o incluso a cepas individuales.

Esta precisión hace que la terapia con fagos sea especialmente interesante, pero también plantea un desafío. Un virus capaz de matar una cepa de bacteria puede no tener efecto en otra. Por lo tanto, antes de comenzar el tratamiento, los especialistas deben determinar si un fago particular puede atacar con éxito las bacterias responsables de la infección de un paciente.

La terapia personalizada con fagos puede considerarse cuando los tratamientos establecidos han fallado, no están disponibles o no pueden usarse de forma segura. La investigación hasta ahora sugiere que los fagos fabricados y administrados adecuadamente generalmente tienen un perfil de seguridad favorable. Sin embargo, los ensayos clínicos controlados aún no han proporcionado evidencia suficiente para establecer cuán confiablemente funciona el tratamiento.

Por esta razón, las nuevas pautas no recomiendan la terapia con fagos como tratamiento de rutina para infecciones bacterianas. En cambio, enfatizan la evaluación cuidadosa de cada paciente y el uso del enfoque solo cuando las circunstancias lo justifiquen.

Resultados iniciales muestran promesas contra infecciones difíciles

A pesar de las importantes preguntas que permanecen, las experiencias clínicas tempranas sugieren que la terapia con fagos podría beneficiar a algunos pacientes con infecciones difíciles.

En una serie de casos en Bélgica que involucró a 100 personas que recibieron tratamiento con fagos, el 77% experimentó una mejora en su condición clínica. En el 61% de los casos, las pruebas ya no pudieron detectar las bacterias que el tratamiento había atacado.

Estos hallazgos son alentadores, especialmente para infecciones que son difíciles de controlar con medicamentos existentes. Sin embargo, los estudios observacionales no pueden establecer si los fagos fueron responsables de las mejoras o determinar cuán bien funcionaría el tratamiento en un ensayo clínico controlado.

Se necesitarán estudios más grandes y cuidadosamente diseñados para aclarar la efectividad de la terapia con fagos e identificar qué pacientes son más propensos a beneficiarse.

Encontrar el virus adecuado para cada infección bacteriana

Un desafío central en la terapia personalizada con fagos es encontrar el virus correcto para cada paciente.

Debido a que los fagos son altamente selectivos, los laboratorios deben probar si un virus candidato puede matar la cepa bacteriana específica involucrada en una infección. Este proceso, conocido como "coincidencia de fagos", debe completarse lo más rápido posible antes de que comience el tratamiento.

El tiempo es crucial porque las bacterias pueden cambiar su susceptibilidad a los fagos durante una infección. Si están presentes múltiples patógenos bacterianos, los especialistas deben probar todos los organismos relevantes en lugar de centrarse solo en uno.

Las pautas recomiendan que las decisiones sobre el tratamiento involucren a un equipo de especialistas, incluidos los médicos del paciente, microbiólogos clínicos y expertos en fagos reconocidos. Este enfoque colaborativo tiene como objetivo ayudar a los clínicos a seleccionar los fagos apropiados y determinar si el tratamiento está justificado.

Las recomendaciones también establecen expectativas de cooperación entre laboratorios, instalaciones de fabricación de fagos, farmacias y equipos clínicos. Métodos de prueba consistentes y evaluaciones de competencia regulares deberían ayudar a garantizar que los resultados de diferentes instalaciones sean confiables y comparables.

Otra prioridad es recopilar información detallada sobre cada tratamiento. Las pautas piden que los casos se documenten sistemáticamente y se ingresen en registros, permitiendo a los investigadores comparar experiencias clínicas, identificar problemas e investigar preguntas sin respuesta.

"La estandarización de criterios de calidad para la producción de fagos para uso personalizado, así como la identificación de requisitos de infraestructura, son componentes esenciales de la guía y requisitos importantes para tratamientos confiables", afirmó la Dr. Annika Claßen.

Claßen, investigadora del Centro Alemán de Investigación en Infecciones (DZIF), desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de las recomendaciones. También dirige el Grupo de Investigación Translacional de Bacteriófagos en el Hospital Universitario de Colonia.

Otros importantes colaboradores incluyen a PD Dr. Silvia Würstle, Prof. Maria Vehreschild y Dr. Simone Lieberknecht-Jouy de la Universidad Goethe de Frankfurt. Vehreschild es coordinadora adjunta del área de investigación del DZIF "Infecciones Asociadas a la Atención Médica", donde Claßen, Würstle y Lieberknecht-Jouy también participan en la investigación.

Hospital alemán comienza a usar terapia personalizada con fagos

El potencial de este enfoque ya se está explorando en la práctica clínica.

"La guía proporciona a médicos, farmacéuticos y autoridades reguladoras un marco común para incorporar la terapia con fagos de manera segura y responsable en la práctica clínica", dice el PD Dr. Würstle, autor correspondiente de la guía.

En el Centro Médico de la Universidad de Frankfurt, Würstle supervisa el desarrollo de las instalaciones y procedimientos necesarios para proporcionar terapia con fagos de acuerdo con las nuevas recomendaciones.

El centro médico informa que diez pacientes han sido tratados con éxito a través de su programa de terapia con fagos basado en las directrices desde febrero de 2026. Los tratamientos utilizan virus seleccionados individualmente para atacar las bacterias que causan la infección de cada paciente.

Entre los patógenos tratados se encuentran Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus, dos especies bacterianas asociadas con infecciones que pueden ser particularmente desafiantes de manejar, especialmente cuando hay resistencia a los antibióticos involucrada.

El método de administración de los fagos depende de la infección y las necesidades médicas del paciente. El tratamiento puede involucrar administración intravenosa, inhalación, un aerosol nasal o aplicación a través de un hidrogel estéril.

Estos diferentes métodos de entrega ilustran cómo la terapia personalizada con fagos puede adaptarse a situaciones clínicas específicas en lugar de depender de un solo enfoque de tratamiento.

Nuevos estándares internacionales podrían dar forma al futuro de la terapia con fagos

Construir un sistema confiable para el tratamiento con fagos requiere coordinación entre numerosas especialidades médicas y científicas.

Las pautas destacan a PhageNET DZIF, una red establecida y coordinada por Claßen, como una plataforma importante para el intercambio de conocimientos científicos y experiencias clínicas.

Al reunir la experiencia en microbiología, medicina clínica, farmacia, fabricación y regulación, el nuevo marco tiene como objetivo ayudar a los especialistas a comprender tanto las posibilidades como las limitaciones de la terapia personalizada con fagos.

Las recomendaciones fueron desarrolladas a través de un proceso de consenso estructurado bajo la AWMF (Asociación de Sociedades Médicas Científicas en Alemania). Son válidas desde el 5 de enero de 2026 hasta el 29 de junio de 2030, con el comité responsable revisándolas anualmente para determinar si se necesitan actualizaciones.

Aunque la terapia con fagos aún requiere evidencia más sólida de ensayos clínicos controlados, estos estándares internacionales establecen un camino más claro para su desarrollo responsable. Para los pacientes que enfrentan infecciones que los antibióticos convencionales no pueden tratar adecuadamente, los virus que matan bacterias podrían eventualmente proporcionar otra opción valiosa.