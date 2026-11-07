Talleres reaccionó y empata con Estudiantes en el Kempes: seguilo en vivo

FOTO: El conjunto de Omar De Felippe llega después de vencer 3-0 a Deportivo Riestra.

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Talleres recibe a Estudiantes de La Plata en el estadio Mario Alberto Kempes, por la 16ª y última fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

Sin posibilidades de avanzar a los playoffs, la "T" busca despedirse de su público con una victoria y sumar puntos para el promedio de 2027.

El árbitro del partido es Maximiliano Macheroni y el encuentro cuenta con transmisión de Cadena 3 Argentina e ESPN Premium.

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