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Talleres reaccionó y empata con Estudiantes en el Kempes: seguilo en vivo
El equipo de Omar De Felippe quiere sumar para el promedio de 2027 y evitar el último puesto de su zona. Transmite Cadena 3.
07/11/2026 | 16:01Redacción Cadena 3
FOTO: El conjunto de Omar De Felippe llega después de vencer 3-0 a Deportivo Riestra.
Talleres recibe a Estudiantes de La Plata en el estadio Mario Alberto Kempes, por la 16ª y última fecha de la Zona A del Torneo Clausura.
Sin posibilidades de avanzar a los playoffs, la "T" busca despedirse de su público con una victoria y sumar puntos para el promedio de 2027.
El árbitro del partido es Maximiliano Macheroni y el encuentro cuenta con transmisión de Cadena 3 Argentina e ESPN Premium.
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Lectura rápida
¿Qué partido se jugará este sábado? Talleres recibirá a Estudiantes de La Plata en el estadio Mario Alberto Kempes.
¿Quién es el entrenador de Talleres? El entrenador de Talleres es Omar De Felippe.
¿Cuándo se jugará el partido? El partido se jugará este sábado a las 15 horas.
¿Dónde se llevará a cabo el encuentro? El encuentro se llevará a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes.
¿Por qué es importante este partido para Talleres? Es importante porque Talleres busca despedirse de su público con una victoria y mejorar su promedio para 2027.