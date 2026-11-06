FOTO: Delincuente liberado hace 10 meses vuelve a la cárcel tras intento de robo en Flores

Buenos Aires, 6 noviembre (NA) – Un delincuente que estuvo preso 14 años por el robo a sucursales bancarias y que fue liberado hace 10 meses, resultó detenido cuando intentaba robar una casa en el barrio porteño de Flores.

El hecho ocurrió en la calle Casimiro Recuero al 2800, Flores, donde personal de la Comisaría Vecinal 7A observó al hombre cuando manipulaba la cerradura de una vivienda con una tarjeta.

Los agentes dieron la voz de alto y, al advertir la presencia policial, el ladrón, domiciliado en Isidro Casanova, provincia de Buenos Aires, intentó escapar a pie, pero fue detenido a pocos metros.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un celular, documentos y dinero en efectivo, destaca el parte enviado a la agencia Noticias Argentinas.

Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 4, a cargo de Martin Yadarola, Secretaría 113, donde se abrió un expediente por tentativa de robo agravado.

El sujeto había recibido una pena de 14 años de prisión, que venció el 8 de diciembre de 2025, tras la unificación de condenas anteriores, luego de que en 2011 haya sido detenido en el marco de una investigación por robos a tres sucursales bancarias.