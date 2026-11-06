El calentamiento global alcanzará en 2026 un nuevo récord de 1,5 °C según Copernicus

FOTO: La gente se refresca bajo un sistema de nebulización en Budapest.

Buenos Aires, 6 noviembre (NA) -- Se espera que la temperatura media global de 2026 supere el umbral de 1,5 grados Celsius sobre los niveles preindustriales, convirtiéndose en el segundo año en alcanzar esta marca, tras 2024, según el informe del Servicio de Cambio Climático de Copernicus.

La predicción estadística de este programa de la Unión Europea para la monitorización de la Tierra señala que 2026 será probablemente el segundo año más cálido desde que se tienen registros.

Además, el organismo estima que hay un 20% de probabilidad de que este año iguale o supere las temperaturas de 2024, que actualmente mantiene el récord.

El informe también subraya que el promedio de temperatura global entre 2023 y 2026 superará los 1,5 grados en comparación con los niveles preindustriales, según indicó la Agencia Noticias Argentinas.

En este contexto, Copernicus destacó que octubre de 2026 fue el mes de octubre más cálido registrado a nivel mundial, con una temperatura media del aire en superficie 1,75 grados por encima de los valores preindustriales.

De este modo, fue el tercer mes consecutivo en el que la temperatura global superó el umbral de 1,5 grados.

Agencia NA