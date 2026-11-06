Paraguay, en plena crisis política: Peña enfrenta horas decisivas en el Senado

Cadena 3 está en Asunción para seguir de cerca la crisis política y financiera que atraviesa Paraguay. En el Senado se desarrolla una jornada clave para el futuro del presidente Santiago Peña, mientras frente al Congreso se concentran manifestantes que reclaman su destitución mediante un juicio político y rechazan que pueda abandonar el cargo sin responder por las acusaciones en su contra.

La Cámara Alta ingresó en un cuarto intermedio para resolver si concede el pedido de prórroga de 72 horas presentado por el mandatario para preparar su defensa. La discusión se produjo luego de que Peña anunciara su renuncia, aunque el proceso de juicio político ya había comenzado. Su presencia en el Congreso estaba prevista para las 10, pero la solicitud de más tiempo modificó los planes. Según informó Martina, periodista de Mega Cadena de Comunicación, el presidente tenía previsto presentarse para responder a las acusaciones.

El procedimiento comenzó el jueves con el juramento de los 45 senadores, que pasaron a constituirse en jueces del proceso. Los siete diputados designados como fiscales acusadores ya expusieron los argumentos que sustentan el pedido de destitución. El reglamento establece cinco sesiones extraordinarias: acusación, defensa, deliberaciones, alegatos finales y votación. Peña continuará en funciones hasta que exista una resolución del Senado. Para destituirlo se necesita una mayoría de dos tercios.

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La crisis política tiene como trasfondo el escándalo financiero de Ueno Bank, cuya intervención por parte del Banco Central dejó a millones de clientes en la incertidumbre. Durante la entrevista, Martina señaló que una de las principales incógnitas es el destino de unos 3.000 millones de dólares vinculados al grupo empresarial. Según explicó, parte de los fondos habría sido transferida a otras compañías relacionadas, algunas de las cuales compartirían domicilios y autoridades societarias. También advirtió sobre la presencia de recursos públicos y dinero perteneciente a las cajas de jubilaciones entre los fondos comprometidos.

La dimensión del problema se explica, en parte, por la enorme penetración que había conseguido la entidad financiera. Ueno Bank llegó a reunir alrededor de tres millones de clientes mediante una plataforma digital que facilitaba operaciones cotidianas, promociones y reintegros en supermercados. Además, había establecido acuerdos que vinculaban la compra de entradas para conciertos, exposiciones y acontecimientos deportivos con la apertura de cuentas en el banco. Esa estrategia le permitió extender su presencia entre distintos sectores de la sociedad paraguaya.

En cuanto a la posibilidad de recuperar los depósitos, la periodista indicó que el Estado tenía alrededor de 800 millones de dólares colocados en la entidad y que unos 350 millones correspondían a las cajas de jubilaciones. Sin embargo, sostuvo que el Fondo de Garantía del Banco Central, que supera los 1.600 millones de dólares, permitiría cubrir los compromisos alcanzados por la garantía. Mientras tanto, los pagos comenzaron a realizarse de manera paulatina y los ahorristas esperan recuperar sus fondos. En las calles de Asunción, la situación se mantiene bajo una tensa calma.

El escenario resulta especialmente delicado porque Paraguay venía mostrando indicadores macroeconómicos favorables, con un crecimiento superior al 6% durante el año pasado y perspectivas de expansión para 2026. Sin embargo, el escándalo bancario y la crisis política pusieron en discusión la transparencia de las instituciones y los controles sobre los recursos públicos. Además, el proceso de destitución cuenta con respaldo de una amplia mayoría parlamentaria, incluso dentro del Partido Colorado, la fuerza política oficialista. La definición del Senado será determinante para el futuro de Peña y para el desenlace de una crisis que ya excedió el ámbito financiero.

Jonatan Raimundo, enviado especial a Paraguay.