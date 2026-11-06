Tres causas penales contra Santiago Peña por vínculos con Ueno Bank en Paraguay

Buenos Aires, 6 noviembre (NA-Xinhua) -- El fiscal general del Estado de Paraguay, Emiliano Rolón Fernández, ha decidido abrir tres causas penales en contra del actual presidente de la República, Santiago Peña Palacios.

Asimismo, Rolón Fernández ha ordenado la creación de un equipo de fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción para llevar a cabo una investigación sobre las denuncias relacionadas con la supervisión y resolución de Ueno Bank S. A., así como la colocación de fondos públicos en esta entidad y las acciones de diversas autoridades estatales.

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Agencia NA-Xinhua