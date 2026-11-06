Tres causas penales contra Santiago Peña por vínculos con Ueno Bank en Paraguay
La investigación abarca a las actividades del Estado en su relación con Ueno Bank.
FOTO: Santiago Peña
Buenos Aires, 6 noviembre (NA-Xinhua) -- El fiscal general del Estado de Paraguay, Emiliano Rolón Fernández, ha decidido abrir tres causas penales en contra del actual presidente de la República, Santiago Peña Palacios.
Asimismo, Rolón Fernández ha ordenado la creación de un equipo de fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción para llevar a cabo una investigación sobre las denuncias relacionadas con la supervisión y resolución de Ueno Bank S. A., así como la colocación de fondos públicos en esta entidad y las acciones de diversas autoridades estatales.
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Agencia NA-Xinhua
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¿Quién abrió las causas penales?
El fiscal general del Estado de Paraguay, Emiliano Rolón Fernández.
¿Cuántas causas penales se abrieron?
Se abrieron tres causas penales contra Santiago Peña.
¿Sobre qué se investiga?
La investigación se centra en la relación del Estado con Ueno Bank y la colocación de fondos públicos.
¿Qué entidad está involucrada?
Ueno Bank S. A. es la entidad en cuestión en las investigaciones.
¿Qué se ordenó para la investigación?
Se conformará un equipo de fiscales especializados en delitos económicos y anticorrupción.
[Fuente: Noticias Argentinas]