Zelenskyy solicita a aliados claridad sobre garantías de seguridad tras la guerra con Rusia

KIEV (AP) — El presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskyy sostiene que su gobierno busca garantías específicas de los aliados occidentales sobre cómo funcionaría el apoyo en materia de seguridad tras la guerra, cuando por fin termine el conflicto desatado por la invasión a gran escala de Rusia a su país hace casi cinco años.

Las declaraciones de Zelenskyy en una entrevista emitida el jueves por la noche se produjeron después de que concluyeran en Bruselas dos días de conversaciones entre aliados centradas en la seguridad y la reconstrucción en la posguerra, y en vísperas de un diálogo a tres bandas previsto para la próxima semana en Abu Dabi entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, las primeras reuniones para la paz de este tipo desde febrero.

Mientras continúan las conversaciones sobre los términos para la paz, la cruda realidad de la guerra seguía siendo protagonista el viernes en Ucrania, con más drones rusos y un aumento de los muertos en el ataque perpetrado el lunes por Moscú con bombas guiadas contra una antigua escuela que funcionaba como centro de distribución de ayuda humanitaria.

Durante los dos días de conversaciones en Bruselas se abordó la reconstrucción de la posguerra, la financiación para 2027 y las garantías de seguridad respaldadas por los aliados occidentales de Kiev. En las reuniones participaron funcionarios de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y la Unión Europea, además de representantes del Banco Mundial y del grupo de inversión estadounidense BlackRock, según indicó el principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, en una publicación en internet.

"También discutimos por separado las amenazas de Rusia para Ucrania y para toda Europa, así como los pasos conjuntos para contrarrestarlas", escribió Umerov.

En su entrevista televisiva, Zelenskyy dijo que quiere ver resultados tangibles. "Lo importante es que quede claro sobre el papel", declaró Zelenskyy en una entrevista con la cadena privada ucraniana 1+1. "La cuestión no son decenas de puntos, sino simplemente un acuerdo sobre el resultado: si Rusia vuelve (a atacar), ¿qué pasará? ¿Quién hará qué, con qué medios y cuándo? Esas respuestas tienen que estar claras, ante todo, para nosotros, los ucranianos".

El mandatario afirmó que era importante mantener el apoyo bipartidista a Kiev en Washington, y reconoció que las amplias victorias de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato de esta semana podrían tener un efecto positivo en la ayuda estadounidense, incluida una entrega más rápida de interceptores de misiles Patriot que, según Kiev, son vitales para repeler los ataques aéreos rusos.

"Creo que ahora pueden aumentar nuestras posibilidades de obtener ayuda adicional de Estados Unidos", manifestó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el jueves con el enviado de Moscú, Kirill Dmitriev, pero se negó a dar detalles sobre los asuntos que trataron. "Va a haber un acuerdo, va a ser un gran acuerdo e involucrará más que a Ucrania", dijo Trump, añadiendo que podría incluir a toda Europa.

Trump, quien lleva tiempo presumiendo de que podría negociar rápidamente el final de la guerra de Rusia en Ucrania, ha culpado recientemente a Zelenskyy por negarse a hacer concesiones para terminar el conflicto. Trump no se reunió el jueves con funcionarios ucranianos que estaban de visita en Washington, a donde acudieron a un acto con la primera dama, Melania Trump.

El yerno y enviado de Trump, Jared Kushner, afirmó en un mensaje en redes sociales que el objetivo de las conversaciones de Bruselas era "desarrollar acuerdos prácticos que aborden las preocupaciones de seguridad de todas las partes, reduzcan el riesgo de un conflicto futuro y creen un entorno de seguridad más estable y predecible".

La cifra de fallecidos en un ataque ruso con bombas esta semana contra un refugio y una antigua escuela que se utiliza como centro de distribución de ayuda aumentó a 53 después de que se recuperaran más cuerpos de entre los escombros, dijo Mykhailo Semikin, jefe interino de la administración militar de la región, en una publicación en internet.

Diez potentes bombas guiadas destruyeron el edificio en Komyshuvakha, una aldea del sureste de Ucrania. Se cree que varias decenas de personas siguen desaparecidas tras lo que fue uno de los ataques más letales en la región en casi cinco años de combates.

Drones rusos alcanzaron cinco distritos de la región oriental ucraniana de Dnipropetrovsk más de 10 veces durante la noche, según el administrador regional, Oleksandr Hanzha. El operativo dañó instalaciones de almacenamiento, viviendas, automóviles y un complejo deportivo.

Funcionarios de la región central de Kirovohrad reportaron que tres personas resultaron heridas cuando un avión no tripulado impactó contra una residencia privada y causó un incendio.

La Fuerza Aérea indicó que Rusia disparó 227 drones de ataque, incluidos 86 propulsados por reacción, con ataques reportados en 14 puntos y caída de restos en otros ocho. En total, las defensas antiaéreas de Ucrania derribaron o neutralizaron 196 aparatos rusos durante la noche y la madrugada del viernes.

El Ministerio de Defensa de Rusia, por su parte, dijo el viernes que derribó 142 drones ucranianos durante la noche.

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Los periodistas de The Associated Press Mike Corder en La Haya, Países Bajos; Elise Morton en Londres y Farnoush Amiri en Nueva York contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.