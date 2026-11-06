Rosúa defendió la reforma de seguridad: "La Legislatura tardó 5 meses y 23 días en responder"

El diputado provincial de Unidos por el radicalismo, Martín Rosúa, defendió la reforma de la ley de seguridad que obtuvo media sanción en la Cámara baja y la calificó como “una excelente reforma” y “muy oportuna”. El legislador, que presidió la Comisión de Seguridad y tuvo a su cargo la presentación del proyecto en el recinto, cuestionó el tiempo que demandó su tratamiento: “La Legislatura tardó 5 meses y 23 días en darle respuesta al gobierno en un tema urgente”.

Rosúa fundamentó su respaldo en los resultados de la gestión provincial desde diciembre de 2023. Recordó que el gobierno asumió en un escenario de alrededor de 400 homicidios anuales en Santa Fe, con 290 en Rosario, y destacó que la violencia disminuyó un 65% en el departamento Rosario, mientras que los delitos predatorios se redujeron a la mitad. “Ese mismo gobierno que tuvo éxito, tuvo éxito con equilibrio. A diferencia de lo que nos decían todos los críticos, de la inconstitucionalidad, de las nulidades que íbamos a tener, de los excesos, no hubo nada de eso”, sostuvo en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario.

Diez de las once herramientas solicitadas

Sobre los cambios introducidos durante el debate parlamentario, el diputado aseguró que el espíritu de la iniciativa se mantuvo. Explicó que el Ejecutivo había presentado 11 herramientas para fortalecer la lucha contra el delito y que finalmente se incorporaron 10. La restante, vinculada con la ampliación de facultades policiales en zonas de violencia excesiva o concentrada, será discutida en una ley aparte, según el acuerdo alcanzado dentro de Unidos. “Vaya si el gobierno no tiene una herramienta importante”, afirmó.

El legislador también cuestionó las demoras en el tratamiento y las posiciones que, a su entender, dificultaron el avance de la propuesta. Para justificar la urgencia, mencionó algunas de las medidas contempladas: una ley de inteligencia para anticiparse a los hechos delictivos, el juicio en ausencia para evitar que las personas prófugas queden impunes y mayores restricciones para los presos de alto perfil. “Estamos hablando de cortar con el preso de alto perfil que manda a matar desde la cárcel”, explicó.

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En particular, Rosúa describió el funcionamiento de las comunicaciones que pueden mantener algunos detenidos con el exterior para ordenar ataques. “Si nosotros no tenemos esta ley, un preso se comunica con su familiar, con su novia, con su amigo y manda a matar desde la cárcel. Nosotros lo tenemos que aislar”, sostuvo. Y agregó que se trata de medidas que “le cambian la vida a la gente, que protegen a las víctimas y al conjunto de la sociedad”.

Los cruces dentro de Unidos

Consultado por las diferencias que quedaron expuestas durante la sesión, especialmente por los cuestionamientos del socialismo a funcionarios provinciales, Rosúa consideró que las discusiones parlamentarias forman parte del funcionamiento institucional. Señaló que en otras oportunidades los debates permitieron incorporar controles y mejorar las iniciativas enviadas por el Ejecutivo, en diálogo con el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y sus equipos.

Sin embargo, advirtió sobre la posibilidad de mezclar las diferencias legislativas con las disputas electorales. “Si alguien mezcla la política de seguridad del gobierno con cuestiones electorales, esa persona está totalmente confundida”, concluyó.

Entrevista de Hernán Funes.