Encontraron un revólver y seis cartuchos debajo de un colchón en un motel

Un arma de fuego y seis cartuchos fueron encontrados debajo de un colchón en una habitación del motel Gato Negro, luego de que una pareja se retirara del establecimiento. El hallazgo fue realizado por una empleada de limpieza, que dio aviso a las autoridades.

Según la información del procedimiento, el episodio ocurrió después de que los ocupantes dejaran la habitación. Cuando regresaron al alojamiento con el argumento de que habían olvidado una joya, no les permitieron ingresar nuevamente. Tras esa situación, se retiraron rápidamente del lugar.

Personal policial acudió al establecimiento y constató la presencia de un revólver calibre 32 y seis cartuchos del mismo calibre, que fueron retirados del lugar.

El material quedó a disposición de las autoridades correspondientes. Por el momento, no trascendieron las identidades de las personas que habían ocupado la habitación ni mayores detalles sobre las circunstancias en las que el arma y las municiones llegaron hasta allí.