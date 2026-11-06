En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Encontraron un revólver y seis cartuchos debajo de un colchón en un motel

El hallazgo lo realizó una empleada de limpieza luego de que una pareja dejara la habitación y regresara minutos después para reclamar una pertenencia olvidada.

06/11/2026 | 08:10Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Motel en la zona de Av. Circunvalación

FOTO: Motel en la zona de Av. Circunvalación

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Un arma de fuego y seis cartuchos fueron encontrados debajo de un colchón en una habitación del motel Gato Negro, luego de que una pareja se retirara del establecimiento. El hallazgo fue realizado por una empleada de limpieza, que dio aviso a las autoridades.

Según la información del procedimiento, el episodio ocurrió después de que los ocupantes dejaran la habitación. Cuando regresaron al alojamiento con el argumento de que habían olvidado una joya, no les permitieron ingresar nuevamente. Tras esa situación, se retiraron rápidamente del lugar.

Personal policial acudió al establecimiento y constató la presencia de un revólver calibre 32 y seis cartuchos del mismo calibre, que fueron retirados del lugar.

El material quedó a disposición de las autoridades correspondientes. Por el momento, no trascendieron las identidades de las personas que habían ocupado la habitación ni mayores detalles sobre las circunstancias en las que el arma y las municiones llegaron hasta allí.

Lectura rápida

¿Qué se encontró en el motel? Un arma de fuego y seis cartuchos.

¿Quién realizó el hallazgo? Una empleada de limpieza del motel Gato Negro.

¿Cuándo ocurrió el episodio? Después de que una pareja se retirara de la habitación.

¿Dónde se encontró el arma? Debajo de un colchón en una habitación del motel Gato Negro.

¿Por qué no se les permitió ingresar nuevamente? Porque regresaron argumentando que habían olvidado una joya.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf