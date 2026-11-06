Encontraron un revólver y seis cartuchos debajo de un colchón en un motel
El hallazgo lo realizó una empleada de limpieza luego de que una pareja dejara la habitación y regresara minutos después para reclamar una pertenencia olvidada.
06/11/2026 | 08:10Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Motel en la zona de Av. Circunvalación
Un arma de fuego y seis cartuchos fueron encontrados debajo de un colchón en una habitación del motel Gato Negro, luego de que una pareja se retirara del establecimiento. El hallazgo fue realizado por una empleada de limpieza, que dio aviso a las autoridades.
Según la información del procedimiento, el episodio ocurrió después de que los ocupantes dejaran la habitación. Cuando regresaron al alojamiento con el argumento de que habían olvidado una joya, no les permitieron ingresar nuevamente. Tras esa situación, se retiraron rápidamente del lugar.
Personal policial acudió al establecimiento y constató la presencia de un revólver calibre 32 y seis cartuchos del mismo calibre, que fueron retirados del lugar.
El material quedó a disposición de las autoridades correspondientes. Por el momento, no trascendieron las identidades de las personas que habían ocupado la habitación ni mayores detalles sobre las circunstancias en las que el arma y las municiones llegaron hasta allí.
Lectura rápida
¿Qué se encontró en el motel? Un arma de fuego y seis cartuchos.
¿Quién realizó el hallazgo? Una empleada de limpieza del motel Gato Negro.
¿Cuándo ocurrió el episodio? Después de que una pareja se retirara de la habitación.
¿Dónde se encontró el arma? Debajo de un colchón en una habitación del motel Gato Negro.
¿Por qué no se les permitió ingresar nuevamente? Porque regresaron argumentando que habían olvidado una joya.