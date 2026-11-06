La previa: conocé los números ganadores de hoy viernes 6 de noviembre.

El número de sorteo 41402, correspondiente al juego LA PREVIA, se llevó a cabo el viernes 6 de noviembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 2602, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Niño).

1° 2602

2° 3821

3° 2323

4° 0621

5° 8800

6° 2482

7° 2852

8° 1978

9° 7758

10° 0567

11° 0897

12° 9106

13° 2785

14° 1089

15° 2006

16° 4734

17° 1226

18° 0334

19° 8591

20° 4458

Los resultados de este sorteo son esperados por muchos, ya que LA PREVIA es uno de los juegos más populares en el país. La emoción de conocer los números ganadores genera gran expectativa entre los apostadores.

La interpretación de los números también tiene un significado especial para quienes participan, ya que cada número puede estar asociado a diferentes creencias y tradiciones. En este caso, el número 2602 es considerado de buena suerte por muchos.