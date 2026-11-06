La previa: conocé los números ganadores de hoy viernes 6 de noviembre.
El sorteo número 41402 de La Previa se realizó el viernes 6 de noviembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 2602, correspondiente a la interpretación tradicional A primera (Niño).
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 41402, correspondiente al juego LA PREVIA, se llevó a cabo el viernes 6 de noviembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 2602, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Niño).
1° 2602
2° 3821
3° 2323
4° 0621
5° 8800
6° 2482
7° 2852
8° 1978
9° 7758
10° 0567
11° 0897
12° 9106
13° 2785
14° 1089
15° 2006
16° 4734
17° 1226
18° 0334
19° 8591
20° 4458
Los resultados de este sorteo son esperados por muchos, ya que LA PREVIA es uno de los juegos más populares en el país. La emoción de conocer los números ganadores genera gran expectativa entre los apostadores.
La interpretación de los números también tiene un significado especial para quienes participan, ya que cada número puede estar asociado a diferentes creencias y tradiciones. En este caso, el número 2602 es considerado de buena suerte por muchos.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41402 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 6 de noviembre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 2602.
¿Qué significa el número 2602?
Se interpreta tradicionalmente como A primera (Niño).
¿Cuáles son algunos de los números ganadores?
Algunos números ganadores son 3821, 2323 y 0621.