Trump y el emir de Qatar dialogan sobre la desescalada de tensiones en Oriente Medio

FOTO: Trump y el emir de Qatar hablan de reducir tensiones en la región y otras noticias de Oriente Medio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, discutió los esfuerzos para desescalar las tensiones en Oriente Medio durante una llamada telefónica con el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al Thani. Este diálogo se produce en un contexto de creciente preocupación por una posible acción militar renovada de Estados Unidos contra Irán.

En paralelo, al menos 20 personas perdieron la vida el viernes debido a ataques aéreos saudíes en un mercado popular en Yemen, según reportes del Ministerio de Salud dirigido por los hutíes. Las autoridades de la ciudad, que está bajo control gubernamental, responsabilizaron a los rebeldes, afirmando que no se realizaron ataques aéreos en la zona.

La conversación entre Trump y el emir de Qatar se centró en los esfuerzos internacionales para mitigar las tensiones, tal como se indica en un comunicado de la oficina de medios del gobernante qatarí. Ambos líderes discutieron en particular las iniciativas de mediación de Qatar, que buscan lograr un "acuerdo integral que ponga fin a la crisis y establezca seguridad y estabilidad en la región".

Qatar ha desempeñado un papel mediador entre Estados Unidos e Irán, especialmente en el contexto de la guerra. Los aliados árabes del golfo Pérsico, incluyendo a Qatar, han sido blanco de ataques por parte de Teherán en el marco de este conflicto, lo que ha llevado a estos países a buscar evitar una nueva escalada que los dejaría vulnerables.

Durante la llamada, el jeque Tamim enfatizó la importancia de mantener el diálogo y de recurrir a medios diplomáticos para resolver disputas, evitando una mayor escalada en la región y garantizando la libertad de navegación marítima, así como la seguridad del suministro energético.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, también subrayó la necesidad de priorizar soluciones diplomáticas en una conversación telefónica con el canciller de Irán, Abbas Araghchi. Durante esta llamada, Abdelatty instó a todas las partes a mostrar flexibilidad y disposición para llegar a un acuerdo político que evite una mayor escalada, según lo indicado por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto, Nader Zaki.

Esta semana, Araghchi ha mantenido conversaciones con líderes de Turquía y del golfo Pérsico, en las que se abordaron los acontecimientos regionales y la garantía de la libertad de navegación marítima.

El ataque aéreo en Yemen que resultó en la muerte de al menos 20 personas se produjo en un mercado popular en el suroeste del país, y se considera uno de los más mortales desde que se reanudaron los combates entre los hutíes y las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí. El portavoz del Ministerio de Salud hutí, Anees Alsabahi, informó a la televisora Al Masirah que otras 15 personas resultaron heridas en estos ataques, que se atribuyeron a la coalición liderada por Arabia Saudí.

Las autoridades locales en Taiz confirmaron que un ataque contra un mercado concurrido dejó muertos y heridos, aunque no proporcionaron cifras precisas. Atribuyeron la responsabilidad a los hutíes, negando que hubiera habido ataques aéreos en la zona. Hasta el momento, The Associated Press no ha podido verificar de manera independiente las afirmaciones sobre la autoría de los ataques. El Ministerio de Información de Arabia Saudí no ha respondido a las solicitudes de comentarios.