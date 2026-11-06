La drástica decisión que se plantea Jesús Owono

Jesús Owono atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, según expresó él mismo, después de la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, quien falleció tras recibir un rodillazo del arquero durante un partido de la Segunda División española. El impacto emocional de lo ocurrido fue tan grande que, según reveló una persona cercana al futbolista, el guardameta llegó a plantearse dejar la actividad profesional.

La situación fue expuesta por Ana Maye, coordinadora general de la selección de Guinea Ecuatorial y una de las personas de mayor confianza de Owono desde que tenía 14 años. Según explicó, el arquero está profundamente afectado por lo sucedido y todavía no logra procesar la tragedia. El dolor se intensifica al pensar en la familia del futbolista fallecido, especialmente en su viuda y en el hijo de apenas un año y medio que dejó.

Ante este panorama, el FC Andorra puso en marcha un plan de contención para acompañarlo. El club le facilitó asistencia profesional para ayudarlo a atravesar el proceso y comprender que se trató de un accidente. Incluso trabajan con videos de otros deportistas que atravesaron experiencias traumáticas similares, con el objetivo de que pueda recuperar progresivamente la confianza y asimilar lo ocurrido.

Pero el sufrimiento no se limita al arquero. Maye también contó que su hermano menor, quien juega al fútbol en el País Vasco, recibe insultos en su equipo e incluso de algunos padres: “Al hermano de Jesús lo están llamando asesino. Le increpan en su equipo y hasta algunos padres le insultan”, denunció. Además, señaló que su hermana, estudiante universitaria en Valencia, también está padeciendo las consecuencias de la tragedia.

“Cree mucho en la Biblia. Ojalá pudiera entender que no tiene que cargar con toda esa culpa... Nadie sale a un campo pensando que va a matar a otro jugador”, expresó Maye. La coordinadora también remarcó que la familia de Owono atraviesa su propio duelo y pidió que no se los responsabilice ni se los ataque por una situación que cambió sus vidas para siempre.

Por último, la dirigente pidió respeto y privacidad para el entorno del arquero, que también tiene otros dos hijos pequeños y está sufriendo profundamente lo ocurrido: “Jesús necesita tiempo, ayuda y tranquilidad para poder asimilar lo que ha pasado”, concluyó. Mientras tanto, el futuro deportivo de Owono quedó en segundo plano frente a un proceso personal y familiar que todavía está lejos de encontrar alivio.