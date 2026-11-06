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Comenzó la venta de entradas para Argentina - Costa Rica en Córdoba

El partido se jugará el martes 17 del corriente mes en el Mario Kempes. Los detalles.

06/11/2026 | 16:30Redacción Cadena 3

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Este viernes comenzó la venta de entradas para el segundo partido de la Selección Argentina, en la próxima ventana de la fecha FIFA, y que tendrá lugar en el estadio Mario Kempes de la ciudad de Córdoba, ante Costa Rica.

El compromiso irá el martes 17 del corriente, en horario a confirmar y se entiende como una devolución de gentilezas de la AFA al Gobierno de Córdoba, ya que el Kempes albergó con aforo reducido el primero de los tres amistosos de la pasada fecha FIFA, cumpliendo la sanción impuesta por FIFA tras la final del Mundial.

Los tickets se venden por la página de Deportick con estos precios:

? General: $80.000.

? Menores a popular (hasta 10 años): $25.000.

? Platea Gasparini: $125.000.

? Platea Ardíles: $145.000.

? Una vez logueado en el sitio web, cada usuario podrá comprar hasta cuatro entradas generales.

? El canje por entradas físicas se llevará a cabo desde el sábado 14 al lunes 16 del corriente, de 9 a 12 horas en el Mario Kempes.

Lectura rápida

¿Qué evento se está promocionando? La venta de entradas para el segundo partido de la Selección Argentina ante Costa Rica.

¿Quién organiza el evento? La organización está a cargo de la AFA.

¿Cuándo se jugará el partido? El partido se jugará el martes 17 del corriente mes.

¿Dónde tendrá lugar el partido? En el estadio Mario Kempes de la ciudad de Córdoba.

¿Cómo se pueden comprar las entradas? Las entradas se venden a través de la página de Deportick.

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