Comenzó la venta de entradas para Argentina - Costa Rica en Córdoba

FOTO: El Kempes otra vez con la Selección

Este viernes comenzó la venta de entradas para el segundo partido de la Selección Argentina, en la próxima ventana de la fecha FIFA, y que tendrá lugar en el estadio Mario Kempes de la ciudad de Córdoba, ante Costa Rica.

El compromiso irá el martes 17 del corriente, en horario a confirmar y se entiende como una devolución de gentilezas de la AFA al Gobierno de Córdoba, ya que el Kempes albergó con aforo reducido el primero de los tres amistosos de la pasada fecha FIFA, cumpliendo la sanción impuesta por FIFA tras la final del Mundial.

Los tickets se venden por la página de Deportick con estos precios:

? General: $80.000.

? Menores a popular (hasta 10 años): $25.000.

? Platea Gasparini: $125.000.

? Platea Ardíles: $145.000.

? Una vez logueado en el sitio web, cada usuario podrá comprar hasta cuatro entradas generales.

? El canje por entradas físicas se llevará a cabo desde el sábado 14 al lunes 16 del corriente, de 9 a 12 horas en el Mario Kempes.