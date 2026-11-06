La final de la Primera Nacional en Alberdi

La final de la Primera Nacional entre Godoy Cruz y Tristán Suárez ya tiene escenario confirmado. El partido que definirá al campeón de la categoría se disputará el domingo 15 de noviembre, desde las 17, en el estadio Julio César Villagra, la casa de Belgrano.

Después de varias reuniones y conversaciones vinculadas a cuestiones operativas y de logística, finalmente se resolvió que el estadio del Pirata será el escenario del encuentro. Durante los últimos días se habían barajado otras alternativas, entre ellas La Pedrera, en San Luis, y San Nicolás, pero la elección terminó inclinándose por Córdoba.

De esta manera, Córdoba volverá a recibir a un equipo mendocino en una final de gran importancia. Godoy Cruz tendrá la posibilidad de ir en busca del título de la Primera Nacional en un escenario que también será protagonista de otro partido importante para el fútbol de Mendoza.

Es que apenas tres días antes, el jueves 12 de noviembre, el mismo estadio Julio César Villagra albergará el encuentro entre Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata por la Supercopa Argentina. Así, Córdoba tendrá dos definiciones con presencia mendocina en apenas 48 horas.

PRECIO DE ENTRADAS: La popular tendrá un costo de 40 mil pesos y las plateas 70 mil pesos.

Las entradas serán físicas y se venderán de forma presencial.

CÓMO SE DEFINE

En caso de empate al término de los 90 minutos, se procederá a un tiempo suplementario de 30 minutos, en dos tiempos iguales de 15 minutos cada uno. De persistir la igualdad, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal.