Instituto: Luna, yo solo te pido este favor

Instituto enfrentará este sábado desde las 22 a Newell’s Old Boys con la posibilidad de jugar con resultados puestos ya que si Boca no sale campeón de la anual, automáticamente sabrá si queda primero del grupo.

Cabe recordar que a las 17.30, el Xeneize se medirá ante Defensa y Justicia y la victoria le dará el título anual y lo igualará con la Gloria en la punta de la zona.

Si se diera ese resultado, con solo empatar, Instituto será primero.

Pero si pierde, se abre la expectativa de que ceda el privilegio de ser local, de mínima, hasta las semifinales aunque dependiendo de los goles respecto a Boca.

El técnico de Instituto aún mantiene la duda sobre la titularidad de algunos jugadores clave como Alex Luna, quien tiene cuatro amonestaciones, y una más lo hará perder el choque de octavos.

La probable sería con Ledesma; Massacessi, Galván y Alarcón; Cerato, Abregú, Gallardo y Sosa; Córdoba, Suárez y Luna o Guerra.