FOTO: La querella pide 11 años y 2 meses de prisión para Pity Álvarez en juicio por homicidio

Buenos Aires, 6 de noviembre (NA) -- El abogado Fabián Améndola solicitó este viernes una pena de 11 años y 2 meses de prisión contra el cantante Cristian "Pity" Álvarez, acusado por el crimen de Cristian Díaz, quien fue asesinado de cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano.

Los alegatos de clausura comenzaron a las 11:30 en el Tribunal Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, donde la querella solicitó que esa sentencia se cumpla bajo la modalidad de arresto domiciliario, según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.

Además, Améndola, socio del letrado Fernando Burlando, peticionó que Álvarez realice salidas laborales con el objetivo de reparar el daño de los particulares damnificados.

El debate se reanudará el próximo miércoles 11 con los alegatos del fiscal federal Sandro Abraldes, quien imputó al sindicado por el delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa va de 8 a 25 años de prisión. El viernes 13 será el turno de los defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro, representantes legales del músico.

Declaración de Pity

Álvarez compareció por primera vez este lunes en el debate y remarcó que "se sintió acorralado por un tipo peligroso", mientras que aseguró: "Tenía el arma en el bolsillo, creo que ni la saqué. Apunté a su cuerpo. Hubo un fogonazo blanco en mi cabeza. No sé lo que pasó por unos segundos. Después me vi parado al lado de él y todos corriendo".

Además, el artista recordó haber escuchado a Agustina, la joven que estaba con él, gritarle: "¡Lo mataste, lo mataste!".

En tanto, Álvarez relató la salida del lugar y aseguró que ambos estaban alterados por lo sucedido: "Yo viví por primera vez eso. No pensé, eso no era yo. Me transformé, me transformé, no sé".