Rosario Central va por un nuevo título este sábado a la espera de otros resultados
El "Canalla" necesita una victoria y que Boca y Argentinos Juniors no ganen para alzar el título.
FOTO: Rosario Central va por un nuevo título.
Rosario Central se prepara para un encuentro decisivo este sábado, cuando enfrente a Estudiantes de Río Cuarto en la decimosexta fecha del Torneo Clausura. El equipo, dirigido por Jorge Almirón, se encuentra en una situación complicada, ya que actualmente ocupa el tercer lugar en la tabla anual con 59 puntos, uno menos que Boca y Argentinos Juniors, lo que significa que necesita resultados favorables para poder consagrarse campeón.
Una de las combinaciones que le permitiría a Rosario Central alzar el título sería ganar su partido y esperar que ni Boca ni Argentinos Juniors logren la victoria en sus respectivos encuentros, donde se enfrentarán a Defensa y Justicia y Huracán, respectivamente.
Incluso, un empate contra el equipo cordobés podría ser suficiente para que Rosario Central se consagre, aunque esto dependería de que Argentinos Juniors pierda ante Huracán y que Boca sufra una derrota por más de seis goles contra Defensa y Justicia.
El desempeño reciente de Rosario Central ha sido notable, con una racha de siete victorias en los últimos ocho partidos, lo que ha revitalizado sus esperanzas en esta definición. Este impulso le ha permitido igualar a Argentinos Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata en la Zona B del Torneo Clausura, acumulando 31 puntos cada uno, lo que garantiza su lugar en los playoffs.
Lectura rápida
¿Qué necesita Rosario Central para ser campeón?
Ganar ante Estudiantes de Río Cuarto y esperar que Boca y Argentinos Juniors no ganen.
¿Quién es el entrenador de Rosario Central?
El entrenador es Jorge Almirón.
¿Cuándo se juega el partido?
El partido se jugará este sábado.
¿Contra quién juega Rosario Central?
Rosario Central se enfrenta a Estudiantes de Río Cuarto.
¿Cuál ha sido el rendimiento reciente de Rosario Central?
El equipo ha ganado siete de sus últimos ocho partidos.
[Fuente: Noticias Argentinas]