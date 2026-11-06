Banfield y Atlético Tucumán empatan 2 a 2 en el cierre del Torneo Clausura 2026

Buenos Aires, 6 de noviembre (NA) - Banfield y Atlético Tucumán sellaron un empate 2 a 2 en la jornada final del Torneo Clausura, con los goles de Juan Rodríguez en dos ocasiones para el "Decano" y de Alexander Machado junto a Lautaro Gómez para el "Taladro".

A pesar de que ambos equipos no contaban con posibilidades de clasificar a los playoffs, el encuentro era significativo para ajustar sus promedios de cara a la temporada 2027. Esta situación les augura un inicio complicado en el próximo campeonato.

En el primer tiempo, Banfield tuvo una oportunidad temprana cuando David Zalazar anotó a los 3 minutos, pero el VAR anuló el gol tras la revisión. A los 15, Juan Rodríguez abrió el marcador para el Decano, tras una rápida contra con asistencia de Lautaro Godoy.

A los 18 minutos, la misma combinación se repitió: Godoy asistió nuevamente a Rodríguez, quien amplió la ventaja a 2 a 0. El exentrenador de Banfield, Julio César Falcioni, mostró respeto por su antigua institución y no celebró los goles.

En el segundo tiempo, Banfield logró descontar gracias a Alexander Machado, quien definió de manera precisa a los 13 minutos, superando al arquero rival.

Con el gol, Banfield se animó y buscó el empate. Finalmente, Lautaro Gómez ejecutó un tiro libre a los 33 minutos, que resultó en el gol del empate, cerrando el marcador en 2 a 2.

El encuentro, que no definía posiciones en la tabla, mantuvo a ambos equipos en las posiciones 11 y 12 de la Zona B, gracias al empate. Con este resultado, el Decano finalizó con 18 puntos y el Taladro con 15.

En la tabla general, Banfield ocupó el puesto 25 con 33 puntos, mientras que Atlético Tucumán se situó en el 26 con 32 puntos. A diferencia del conjunto tucumano, que cerró su año, Banfield aún tiene la oportunidad de levantar un título y clasificar a la Copa Libertadores. Para ello, deberá vencer a Boca en las semifinales de la Copa Argentina el próximo sábado 14 de noviembre a las 19:00 en el estadio "Malvinas Argentinas" de Mendoza. En caso de avanzar, se enfrentarán a Platense en la final.