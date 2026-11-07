Brasil: Lula da Silva impulsa inversión en infraestructura de transporte para su cuarto mandato

Buenos Aires, 7 noviembre (NA) — El nuevo gobierno del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que asumirá el 5 de enero de 2027, planea una ambiciosa cartera de concesiones en infraestructura que alcanzará los 230.000 millones de reales (aproximadamente 42.000 millones de dólares), enfocándose en proyectos de transporte ferroviario, carretero y portuario, según informan medios locales.

Entre los planes se incluyen 19 subastas de transporte programadas para 2027, que abarcan 11 concesiones de carreteras y 8 de ferrocarriles, con inversiones proyectadas que suman 214.000 millones de reales (cerca de 39.000 millones de dólares).

A esta cantidad se añaden al menos 17 proyectos de arrendamiento de terminales portuarias, que actualmente están en estudio y podrían movilizar otros 16.000 millones de reales (aproximadamente 2.900 millones de dólares), como detalla el diario local Valor Económico.

La mayor parte de la inversión está destinada al transporte ferroviario, con proyectos que requieren un desembolso estimado en 160.000 millones de reales (cerca de 29.400 millones de dólares), confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

El pasado viernes, el ministro de Transportes, George Santoro, inició en Londres, Reino Unido, una ronda de presentaciones de proyectos brasileños ante fondos y grupos internacionales con el fin de atraer inversión extranjera.

"Brasil atraviesa un momento crucial de reorganización y expansión de su infraestructura. El objetivo es mantener el ritmo del crecimiento de la producción nacional y las exportaciones", declaró Santoro, quien subrayó la importancia de incrementar la capacidad del país para producir y exportar alimentos, minerales y otros recursos naturales.

Según un comunicado del Gobierno, la secretaria nacional de Transporte por Carretera, Viviane Esse, aseguró que "Brasil garantiza la previsibilidad y utiliza mecanismos modernos para proteger a los inversores, como la cobertura cambiaria".