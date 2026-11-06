Arasa, el árbitro de la semifinal de Copa Argentina entre Boca y Banfield
El juez rosarino ya dirigió al Xeneize en esta edición y no arbitró a su rival durante 2026.
06/11/2026 | 18:45Redacción Cadena 3
FOTO: Nazareno Arasa para Boca - Banfield
Boca jugará la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield con Nazareno Arasa como árbitro principal. El partido será el sábado 14 de noviembre de 2026, a las 19.
La AFA dio a conocer la designación el jueves 5 de noviembre, a poco más de una semana del cruce. La semifinal se disputará en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.
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¡Se vienen las Semis al escenario que más finales albergó! ???
??? El Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza será sede del partido entre @CAB_oficial y @BocaJrsOficial, correspondiente a las Semifinales de la 14º edición de #NuestraCopa ??
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Gabriel Chade y Pablo Gualtieri serán los asistentes de Arasa. Bruno Amiconi ocupará el puesto de cuarto árbitro. Lucas Novelli estará a cargo del equipo de videoarbitraje y Diego Romero será el asistente del VAR. Así quedó conformado el equipo arbitral completo para el partido.
Arasa ya dirigió a Boca en esta edición de la Copa Argentina, en el triunfo por 2 a 0 ante Sarmiento de Junín. El árbitro es rosarino, tiene 36 años y no dirigió a Banfield durante 2026.
Platense obtuvo su lugar en la final el 28 de octubre, cuando venció a Atlético Tucumán. El equipo espera al ganador de la semifinal entre Boca y Banfield. El vencedor del cruce avanzará a la definición de la Copa Argentina, prevista para el miércoles 2 de diciembre, si no surgen inconvenientes.
Lectura rápida
¿Qué partido jugará Boca? Boca jugará la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield.
¿Quién será el árbitro del partido? Nazareno Arasa será el árbitro principal del partido.
¿Cuándo se disputará la semifinal? La semifinal se disputará el sábado 14 de noviembre de 2026, a las 19.
¿Dónde se jugará el partido? El partido se jugará en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.
¿Cuál es la fecha de la final de la Copa Argentina? La final de la Copa Argentina está prevista para el miércoles 2 de diciembre, si no surgen inconvenientes.