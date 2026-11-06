En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Unión vs. Vélez

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Conrado Vicens

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Arasa, el árbitro de la semifinal de Copa Argentina entre Boca y Banfield

El juez rosarino ya dirigió al Xeneize en esta edición y no arbitró a su rival durante 2026.

06/11/2026 | 18:45Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Nazareno Arasa para Boca - Banfield

FOTO: Nazareno Arasa para Boca - Banfield

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Boca jugará la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield con Nazareno Arasa como árbitro principal. El partido será el sábado 14 de noviembre de 2026, a las 19.

La AFA dio a conocer la designación el jueves 5 de noviembre, a poco más de una semana del cruce. La semifinal se disputará en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Gabriel Chade y Pablo Gualtieri serán los asistentes de Arasa. Bruno Amiconi ocupará el puesto de cuarto árbitro. Lucas Novelli estará a cargo del equipo de videoarbitraje y Diego Romero será el asistente del VAR. Así quedó conformado el equipo arbitral completo para el partido.

Arasa ya dirigió a Boca en esta edición de la Copa Argentina, en el triunfo por 2 a 0 ante Sarmiento de Junín. El árbitro es rosarino, tiene 36 años y no dirigió a Banfield durante 2026.

Platense obtuvo su lugar en la final el 28 de octubre, cuando venció a Atlético Tucumán. El equipo espera al ganador de la semifinal entre Boca y Banfield. El vencedor del cruce avanzará a la definición de la Copa Argentina, prevista para el miércoles 2 de diciembre, si no surgen inconvenientes.

Lectura rápida

¿Qué partido jugará Boca? Boca jugará la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield.

¿Quién será el árbitro del partido? Nazareno Arasa será el árbitro principal del partido.

¿Cuándo se disputará la semifinal? La semifinal se disputará el sábado 14 de noviembre de 2026, a las 19.

¿Dónde se jugará el partido? El partido se jugará en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

¿Cuál es la fecha de la final de la Copa Argentina? La final de la Copa Argentina está prevista para el miércoles 2 de diciembre, si no surgen inconvenientes.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf