Arasa, el árbitro de la semifinal de Copa Argentina entre Boca y Banfield

Boca jugará la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield con Nazareno Arasa como árbitro principal. El partido será el sábado 14 de noviembre de 2026, a las 19.

La AFA dio a conocer la designación el jueves 5 de noviembre, a poco más de una semana del cruce. La semifinal se disputará en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

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Gabriel Chade y Pablo Gualtieri serán los asistentes de Arasa. Bruno Amiconi ocupará el puesto de cuarto árbitro. Lucas Novelli estará a cargo del equipo de videoarbitraje y Diego Romero será el asistente del VAR. Así quedó conformado el equipo arbitral completo para el partido.

Arasa ya dirigió a Boca en esta edición de la Copa Argentina, en el triunfo por 2 a 0 ante Sarmiento de Junín. El árbitro es rosarino, tiene 36 años y no dirigió a Banfield durante 2026.

Platense obtuvo su lugar en la final el 28 de octubre, cuando venció a Atlético Tucumán. El equipo espera al ganador de la semifinal entre Boca y Banfield. El vencedor del cruce avanzará a la definición de la Copa Argentina, prevista para el miércoles 2 de diciembre, si no surgen inconvenientes.