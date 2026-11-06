FOTO: Culminó la etapa probatoria en el juicio a "La Toretto" y se definieron los alegatos

Buenos Aires, 6 de noviembre (NA) -- La quinta jornada del debate oral por la muerte del motociclista Walter Armand concluyó hoy con el cierre de la etapa probatoria, luego de que la defensa de Felicitas Alvite, conocida como "La Toretto", desistiera de los testigos que había propuesto para esta audiencia ante los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata.

De esta manera, quedaron incorporados al debate los elementos reunidos durante las jornadas anteriores y el proceso avanzará hacia los alegatos de las partes, programados para el martes 24 de este mes.

En esa fecha, la fiscalía, la querella y las defensas expondrán sus conclusiones sobre las pruebas exhibidas durante el juicio y sostendrán sus respectivas posiciones sobre las responsabilidades penales de las dos acusadas: Alvite y Valentina Velázquez, quienes corrían una picada por las calles de esta ciudad cuando ocurrió el siniestro que derivó en la muerte de Armand.

Alvite se enfrenta a la acusación de ‘homicidio simple con dolo eventual’, con una pena que podría oscilar entre ocho y 25 años de prisión. Sin embargo, su defensa busca que la calificación cambie a 'homicidio culposo', argumentando que la joven no tuvo intención de provocar la muerte de Armand. Por su parte, Velázquez está imputada por velocidad temeraria.

El accidente ocurrió en la madrugada del 12 de abril de 2024, en la intersección de 13 y 522, cuando ambas jóvenes circulaban a alta velocidad, ignorando varios semáforos en rojo. En uno de los cruces, Alvite embistió a Armand, quien falleció poco después a causa del fuerte impacto.

Los peritajes indican que la joven circulaba a aproximadamente 82 kilómetros por hora al momento del atropello, aunque su defensa sostiene que "La Toretto" intentó frenar e incluso esquivar a Armand para evitar el choque.

En el día de los alegatos, el fiscal Martín Chiorazzi y el cofiscal Mariano Sibuet presentarán la postura del Ministerio Público Fiscal (MPF), mientras que Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando representarán a la familia Armand. La defensa de Alvite estará a cargo de Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo.