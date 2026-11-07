Garbanzos con chocolate negro: un snack saludable que sorprende

Recientemente, una nutricionista generó controversia en redes sociales al revelar que su hijo disfruta desayunar garbanzos. Esta declaración desató una serie de reacciones negativas, principalmente debido a nuestras concepciones erróneas sobre el consumo de legumbres, que suelen asociarse únicamente a comidas saladas. Sin embargo, la receta de garbanzos con chocolate negro busca desafiar esos mitos y abrir nuevas posibilidades en la cocina.

Los garbanzos, con su sabor neutro, se adaptan a una variedad de preparaciones. Al tostarlos, se logra una textura crujiente que los convierte en un snack saludable. Además, esta receta añade un toque dulce, ideal para quienes desean disfrutar de un capricho ocasional que, a su vez, sea nutritivo. La combinación de estos ingredientes promete sorprender incluso a los más fanáticos del chocolate intenso.

La versatilidad de los garbanzos es conocida, y su inclusión en la dieta diaria es recomendable por sus múltiples beneficios. Estas legumbres pueden presentarse de diversas maneras, incluyendo su uso en forma de harina. Por otro lado, el chocolate negro, cuando se consume con moderación y se elige uno con alto contenido de cacao y bajo en azúcar, también ofrece propiedades saludables. Preparar este snack dulce en casa asegura tener un bocado delicioso que puede ayudar a calmar la ansiedad, a mantener la dieta o simplemente a disfrutar de un momento placentero, perfecto para acompañar con café.

Una ventaja adicional de optar por un chocolate de calidad es que permite acostumbrarse a sabores menos azucarados, reduciendo así la tolerancia al dulzor que generalmente se busca. Al evitar el azúcar y los edulcorantes, se puede apreciar el sabor auténtico de los ingredientes, lo que justifica la inversión en un buen chocolate.

Ingredientes para 6 personas:

- 400 g de garbanzos cocidos en conserva

- 1 cucharadita de canela molida

- ½ cucharadita de vainilla en polvo

- 120 g de chocolate negro (mínimo 70%)

Cómo preparar los garbanzos con chocolate negro:

Dificultad: Media

Tiempo total: 1 h 55 min (5 min de elaboración, 50 min de cocción, 1 h de reposo)

Primero, se precalentó el horno a 180ºC y se preparó una bandeja adecuada. Se escurrió el líquido de los garbanzos en conserva, guardando el aquafaba para otros usos. Luego, se enjuagaron los garbanzos en un colador y se escurrir bien. Para obtener una textura más homogénea, se pueden quitar las pieles, aunque esto requiere tiempo y puede hacerse en compañía para hacerlo más ameno.

Una vez listos, se mezclaron los garbanzos con la canela y la vainilla (o especias al gusto) en un recipiente. Se extendieron en la bandeja en una sola capa y se tostaron a media altura durante 40-50 minutos, removiendo ocasionalmente. Si comenzaban a saltar demasiado pronto, se recomendó bajar la temperatura del horno. Luego, se retiraron y reservaron.

Para el chocolate, se derretió al baño maría hasta obtener una textura homogénea, evitando introducir aire. Se agregaron los garbanzos y se removió suavemente para cubrirlos bien. Se distribuyeron en la bandeja formando pequeños montones o en una sola capa, según la preferencia. Finalmente, se dejó enfriar hasta que el chocolate se solidificara.

Estos garbanzos con chocolate negro son ideales para disfrutar como un snack entre horas, especialmente cuando se busca evitar la máquina de vending. Sin embargo, también se pueden servir en la sobremesa con un café, donde un espresso aromático complementa perfectamente el chocolate negro.