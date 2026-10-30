Delicioso pastel de pera en cuatro capas: fácil y rápido de preparar

El pastel de pera en cuatro capas es un postre que, a pesar de su apariencia elaborada, resulta ser bastante sencillo de realizar. Este delicioso dulce se compone de una base de bizcocho, una capa de peras, una crema ligera y un streusel crujiente en la parte superior. No hay que dejarse intimidar por los múltiples pasos, ya que el proceso de preparación no supera los 15 minutos y no presenta dificultades significativas.

Para preparar este pastel se necesitaron los siguientes ingredientes: cuatro huevos y dos yemas, una pizca de sal, 150 gramos de azúcar, 70 mililitros de aceite, 10 gramos de azúcar vainillado, la ralladura de un limón, 250 gramos de harina de trigo y 10 gramos de levadura química. Para las peras, se utilizaron tres unidades maduras, media cucharadita de canela molida, una pizca de nuez moscada y 30 mililitros de miel. La crema se elaboró con dos claras de huevo, una pizca de sal, una cucharadita de zumo de limón, 80 gramos de azúcar glas, 400 gramos de yogur natural y una cucharada de maicena. Finalmente, para el streusel, se necesitaron 70 gramos de azúcar moreno, 70 gramos de mantequilla y cuatro cucharadas de harina de trigo.

El proceso comenzó con la elaboración de la base de bizcocho. Se mezclaron los cuatro huevos enteros y las dos yemas reservando las claras para más tarde. Se añadió una pizca de sal y 150 gramos de azúcar, batiendo hasta obtener una mezcla clara y esponjosa. Luego se incorporaron 70 mililitros de aceite, 10 gramos de azúcar vainillado y la ralladura de limón. Después, se añadieron 250 gramos de harina y 10 gramos de levadura, integrando hasta obtener una masa lisa y sin grumos.

Para las peras, se pelaron y despepitadas, se cortaron en rodajas y se mezclaron con canela, nuez moscada y miel. Esta mezcla se distribuyó sobre la masa de bizcocho ya vertida en un molde previamente engrasado. Para la crema, se batieron las claras reservadas con una pizca de sal y el zumo de limón. Una vez que empezaron a montar, se añadió el azúcar glas poco a poco, seguido del yogur natural y la maicena, integrando suavemente para no perder el aire en la mezcla.

La crema se extendió sobre las peras en el molde y, para finalizar, se preparó el streusel. Se mezclaron el azúcar moreno, la mantequilla y la harina hasta obtener una textura desmigada, que se distribuyó sobre la crema. Se llevó el bizcocho al horno, previamente precalentado a 200º C, durante 35 a 40 minutos, hasta que la superficie se doró adecuadamente.

Una vez listo, se dejó enfriar antes de cortarlo, y el resultado fue un pastel que, aunque parece complicado, se prepara en un abrir y cerrar de ojos. Este postre es muy versátil y se puede disfrutar en cualquier momento del día, ya sea en el desayuno, la merienda o como postre en una comida festiva, acompañándolo con un buen café o té.