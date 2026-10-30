FOTO: La Legislatura de Buenos Aires crea un servicio público de cremación y cementerio para mascotas

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires dio luz verde este jueves a la creación de un servicio público de cremación y cementerio para mascotas, con el objetivo de garantizar un manejo seguro y respetuoso de los restos de los animales. Este proyecto, que incluye tres leyes, fue aprobado por unanimidad y promovido por los legisladores Emmanuel Ferrario y Graciela Ocaña, pertenecientes al bloque Confianza y Desarrollo.

Según la información proporcionada, el crematorio estará ubicado en el Cementerio de Chacarita y operará mediante un sistema de asignación de turnos. Se implementará un arancel para los residentes de la ciudad, cuyo monto aún no ha sido definido, pero que deberá alinearse con los principios de accesibilidad y sostenibilidad.

Además, desde el medio Parlamentario señalaron que se habilitará un espacio de memoria en el mismo lugar, destinado a los animales de compañía. En este espacio, los tutores podrán depositar las cenizas de sus mascotas o realizar ceremonias de despedida en un entorno de respeto y solemnidad.

El texto aprobado también establece que el servicio deberá cumplir con las normativas sanitarias pertinentes, considerando las causas de fallecimiento del animal y la detección de posibles irregularidades para asegurar un tratamiento adecuado de los restos.

En caso de que se presenten indicios de maltrato o muerte en circunstancias sospechosas, se indicó que el personal involucrado debe informar de inmediato a las autoridades correspondientes.

Asimismo, se determinó la gratuidad del servicio en dos situaciones específicas: para los animales sin identificación o tutor conocido que sean recogidos de la vía pública por autoridades, organizaciones rescatistas o personas particulares; y para las mascotas fallecidas cuyos tutores demuestren estar en situación de vulnerabilidad social y residan en la ciudad.

Por otro lado, se avanzó en la creación de un cementerio público para animales, cuya ubicación final será decidida por la autoridad competente, aunque se estima que también estará en Chacarita. Esta medida incluirá un equipo veterinario que evaluará las causas de muerte para asegurar el cumplimiento de las normas sanitarias en el predio.

Finalmente, se aprobó la Ley Compasión, que se aplicará en todos los establecimientos educativos de gestión estatal y privada, donde los alumnos de todos los niveles aprenderán a reconocer a los animales como seres sintientes y recibirán herramientas para protegerlos.