Schmuck, sobre Uber y Didi en Rosario: "Legalizamos el servicio para que la gente viaje segura"

La presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck, defendió la aprobación de la ordenanza que regulará el funcionamiento de plataformas de transporte como Uber y Didi en la ciudad. Sostuvo que la medida busca establecer condiciones de competencia equivalentes con taxis y remises, garantizar la seguridad de los pasajeros y reconocer una modalidad que ya utilizan miles de rosarinos.

“Hoy el 90% de los rosarinos usan de manera indistinta el servicio público y estas plataformas privadas. Entonces, ¿cómo vamos a mirar para el costado?”, planteó Schmuck. En ese sentido, consideró que la discusión debe avanzar hacia la formalización de una actividad que funciona desde hace años y que, según señaló, no puede seguir desarrollándose al margen de una regulación local.

Entre los principales requisitos, explicó que todos los conductores deberán contar con carnet profesional y seguro para el transporte de pasajeros. La ordenanza establece un plazo inicial de seis meses para obtener la licencia, con la posibilidad de una prórroga por otros seis meses. Además, los vehículos deberán tener la revisión técnica obligatoria al día, bajo las mismas exigencias que rigen para taxis y remises.

Schmuck remarcó que la normativa permitirá que los pasajeros puedan viajar en el asiento trasero y que los conductores de las aplicaciones dejen de estar expuestos a sanciones por realizar una actividad que hasta ahora no estaba formalmente habilitada. “Los rosarinos que son pasajeros se van a poder subir en el asiento de atrás y quienes son conductores no se van a sentir delincuentes por estar ganándose un mango para llegar a fin de mes”, afirmó.

La titular del Concejo también respondió a los cuestionamientos de los taxistas, que denuncian una competencia desleal frente a las plataformas digitales. Reconoció que existen diferencias entre ambos sectores, pero sostuvo que la ordenanza busca equiparar las condiciones. Según explicó, ni taxis y remises ni las aplicaciones pagan actualmente una tasa municipal por cada viaje, y las tarifas de las plataformas seguirán siendo definidas por las propias empresas.

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En relación con el estado de los vehículos, Schmuck aclaró que la revisión técnica deberá contemplar el uso laboral del automóvil y no solamente las condiciones exigidas para un vehículo particular. También indicó que el municipio podrá realizar controles en la vía pública y exigir el cumplimiento de las obligaciones previstas en la ordenanza. A su vez, destacó como un punto central que Uber y Didi deberán entregar información sobre sus conductores y vehículos para que las autoridades puedan intervenir ante denuncias o inconvenientes.

Consultada por la oposición del peronismo y por los cuestionamientos al ritmo del debate, Schmuck dijo que no comprendía las razones para postergar una decisión que lleva años de discusión. “Desde que naciste, Agustín, estamos hablando de esto”, respondió durante la entrevista. Y agregó que no encontraba motivos para demorar otros 30 días una definición, al considerar que los concejales deben trabajar en acuerdos y modificaciones para resolver los problemas de la ciudad.

La concejala reconoció que el sector de los taxis atraviesa dificultades y aseguró que escucharon sus reclamos, aunque consideró que la expansión de las aplicaciones volvió inevitable la regulación. También señaló que Uber y Didi se comprometieron públicamente a inscribirse en el registro municipal y cumplir las condiciones establecidas. En cambio, descartó la posibilidad de habilitar el transporte de pasajeros en motos porque, según explicó, actualmente no existe un seguro que cubra a quienes utilizan ese servicio.

Por otra parte, Schmuck insistió en que la eliminación de la bajada de bandera y de la ficha para los viajes solicitados mediante aplicaciones puede convertirse en una herramienta para que los taxis recuperen competitividad. Aseguró que, si los taxis ofrecen esa modalidad, podrían imponerse frente a Uber y Didi. La bajada de bandera y la ficha, precisó, se mantendrán para los viajes que se toman directamente en la calle.

Finalmente, la presidenta del Concejo anticipó que también impulsa una renovación de la identidad visual de los taxis rosarinos, con unidades blancas y celestes. “Marca propia, marca Rosario”, expresó, al destacar que los nuevos colores permitirán identificar los vehículos que se incorporen a la flota. Schmuck consideró que la regulación de las aplicaciones y la modernización del servicio tradicional deben formar parte de una misma estrategia para mejorar el transporte en la ciudad.

Entrevista de Alberto Lotuf y Agustín Dadamio.