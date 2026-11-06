Magdalenas de avena: una opción práctica y deliciosa para disfrutar en cualquier momento

Las magdalenas de avena se presentan como una alternativa deliciosa y práctica para quienes buscan disfrutar de este nutritivo cereal de una manera diferente. Además del clásico porridge o la avena cocida al horno con plátano y arándanos, estas magdalenas permiten comer con la mano y son fáciles de transportar, lo que las convierte en una opción ideal para el desayuno o la merienda.

Con una lista de ingredientes sencilla, que incluye avena, manzana y un toque de esencia de vainilla, estas magdalenas ofrecen un sabor adaptable a distintos paladares. Ya sea que se prefiera un sabor tradicional o se desee experimentar con otros ingredientes como frutas, frutos secos o chocolate, las posibilidades son prácticamente infinitas.

Para preparar magdalenas de avena para cuatro personas, se necesitan los siguientes ingredientes:

90 g de avena (una taza)

100 g de azúcar (1/2 taza)

8 g de bicarbonato sódico

120 mL de leche (1/2 taza)

60 mL de aceite de girasol (1/4 taza)

12 mL de vinagre de manzana

5 mL de esencia de vainilla

1 pizca de sal

8 g de canela molida

La preparación es sencilla y toma un total de 35 minutos. El primer paso consiste en encender el horno a 180°C. Luego, se trituran los copos de avena en una licuadora hasta obtener una textura similar a la harina. En un cuenco, se combinan la harina de avena, el azúcar, la canela molida, el bicarbonato y la sal.

En otro recipiente, se mezclan los ingredientes húmedos: la leche o bebida vegetal, el aceite, el vinagre de manzana y la vainilla. A continuación, se incorporan los ingredientes húmedos a los secos y se mezcla hasta obtener una masa homogénea. Si se desea añadir chips de chocolate, nueces picadas o manzana deshidratada, este es el momento adecuado.

Los moldes deben llenarse hasta 3/4 de su capacidad y cocinarse durante 20 a 25 minutos, o hasta que al insertar un palillo, este salga limpio. Una vez horneadas, se recomienda dejar enfriar las magdalenas en el molde durante unos minutos antes de desmoldarlas. Para un toque especial, se puede finalizar con una cucharada de mermelada en la superficie.

Las magdalenas de avena se disfrutan mejor acompañadas de una infusión caliente o fría, como un cold brew o iced tea, así como de un vaso de leche o bebida de almendra. Se conservan hasta tres días en un recipiente hermético, alejadas de la humedad.