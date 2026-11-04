Descubre la deliciosa torta de nata gallega: receta tradicional para disfrutar en familia

La torta de nata gallega es un postre que forma parte de la repostería tradicional casera, transmitida de generación en generación. Su principal ingrediente, la nata, no solo le otorga una textura tierna, sino que también realza su sabor lácteo, convirtiéndola en una opción muy apreciada en diversas ocasiones.

Para la preparación de esta deliciosa torta, se requieren ingredientes básicos como harina, huevos, azúcar y, por supuesto, la nata, que debe ser de la mejor calidad posible para lograr un resultado óptimo. Es fundamental respetar las proporciones y evitar trabajar en exceso la masa, lo que permitirá obtener una textura similar a la de un brioche.

Ingredientes para 8 personas:

350 g de harina de fuerza

200 mL de leche

45 g de azúcar

50 g de mantequilla a temperatura ambiente

6 g de levadura seca de panadería

Una pizca de sal

Para la crema:

200 mL de nata para montar

35 g de azúcar

Para decorar:

Azúcar glas para espolvorear

Cómo hacer la torta de nata gallega:

Dificultad: Fácil

Tiempo total: 1 h 35 min

Elaboración: 20 min

Cocción: 15 min

Reposo: 1 h

Para comenzar, se debe mezclar la harina con el azúcar, la levadura y una pizca de sal. Luego, se añade la leche y el huevo, removiendo bien la mezcla. Posteriormente, se incorpora la mantequilla y se amasa durante 10 minutos hasta que todos los ingredientes estén bien integrados.

Una vez formada una bola con la masa, se coloca en un cuenco amplio previamente engrasado con aceite de oliva. Se cubre con film y se deja reposar durante 1 hora a temperatura ambiente. Luego, se traslada la masa a una bandeja de horno cubierta con papel sulfurizado, estirándola hasta darle forma de disco. Se cubre nuevamente y se deja reposar otra hora.

Antes de hornear, se hacen pequeños agujeros en la superficie de la torta con el extremo de un cucharón de madera. Se hornea a 180 ºC durante 15 minutos. Al retirar del horno, se vuelven a abrir los agujeritos.

Mientras tanto, se calienta la nata con el azúcar hasta que se diluya. Se retira del fuego y se deja enfriar un poco antes de verterla sobre la torta, extendiéndola con un pincel. Finalmente, se deja enfriar la torta y se sirve espolvoreada con azúcar glas.

Para disfrutar de la torta de nata gallega, se recomienda servirla tal cual, acompañada de frutas de temporada y una taza de café, leche o chocolate caliente. Para aquellos que prefieren un toque más dulce, puede acompañarse con alguna conserva casera, como mermelada de fresa.