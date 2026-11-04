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Copa Potrero 2026: ya se conocen los 40 equipos y el formato del torneo de fútbol amateur

Esta será la tercera edición del torneo de fútbol amateur que tendrá por primera vez actividad en la ciudad de Buenos Aires.

04/11/2026 | 18:12Redacción Cadena 3

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El Guayo, último campeón del torneo en 2025.

FOTO: El Guayo, último campeón del torneo en 2025.

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Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- La Copa Potrero 2026, el torneo de fútbol 7 impulsado por Sergio "Kun" Agüero, ha anunciado oficialmente la conformación de sus grupos y el reglamento de competencia.

El certamen se desarrollará entre el 14 y el 23 de noviembre, con la participación de 40 equipos, que estarán compuestos por planteles de entre 14 y 20 futbolistas mayores de 18 años, así como sus respectivos directores técnicos.

La fase inicial se dividirá en ocho zonas de cinco participantes cada una:

Grupo A: El Guayo, Argeave Sports, La Jaula, La Banda de Yoba y Martillazo FC.

Grupo B: Mammana FC, Baires, La Farma FC, Villango FC y Universidad Buenos Aires.

Grupo C: La Wilson, Liga Núñez, Social y Deportivo, La Martona y El Kiosco.

Grupo D: La Crema, Alto Pasto, Los Eucaliptos, Rayo de Barcelona y Más fútbol.

Grupo E: TAP San Pedro, Mamón, Argentina Streamers, Gadd AFC y Goat FC.

Grupo F: San Alberto, Federación Colombiana, RFC, Nortchamp y Reconquista.

Grupo G: La Rosario, GB Sports, Ciclón, FC Biri Biri y Güemes FC.

Grupo H: Operativo Panda, Picapiedra, Las Piedras, Morón Sur y Parceros JG.

En cuanto a la dinámica de juego, los partidos se jugarán en dos tiempos de 20 minutos, con un descanso de 5 minutos, mientras que las semifinales y la final tendrán una duración de dos tiempos de 25 minutos.

Los goles serán válidos desde cualquier sector de la cancha, y la línea de fuera de juego se establecerá en los últimos tres cuartos del campo.

Cada equipo podrá realizar hasta 7 modificaciones por tiempo (no acumulativas) y se permitirá el reingreso de los futbolistas sustituidos, aunque no se aceptarán cambios durante el tiempo adicional.

El sistema de clasificación otorgará el pase directo a octavos de final y un día de descanso a los líderes de cada grupo.

Los conjuntos que terminen en segundo y tercer lugar deberán disputar un repechaje previo; tras completar esa fase, los 16 clasificados se enfrentarán en llaves de eliminación directa para definir al campeón.

En caso de empate en la fase de grupos, se recurrirá a una tanda de tres penales ejecutados por un único pateador designado en un arco especial con público, donde el ganador sumará dos puntos y el perdedor, uno.

Si la paridad persiste en la tabla general, los criterios de desempate serán la diferencia de gol y el resultado entre los involucrados.

El reglamento disciplinario establece la suspensión por una fecha al acumular dos amarillas en un mismo encuentro o tres a lo largo del torneo, aunque estas últimas se limpiarán al avanzar a la segunda fase.

Por otro lado, la tarjeta roja directa conlleva una sanción de tres jornadas, y cualquier altercado físico resultará en la expulsión automática de toda la escuadra del torneo.

Lectura rápida

¿Qué es la Copa Potrero 2026?
Es un torneo de fútbol 7 organizado por Sergio "Kun" Agüero que reúne equipos barriales y figuras reconocidas.

¿Cuándo se llevará a cabo?
Del 14 al 23 de noviembre de 2026.

¿Cuántos equipos participan?
Participan 40 equipos, con planteles de entre 14 y 20 futbolistas mayores de 18 años.

¿Cómo se estructura el torneo?
Se divide en ocho grupos y los líderes avanzan directamente a octavos de final.

¿Cuáles son las sanciones por faltas?
Acumular dos amarillas en un partido suspende al jugador una fecha; una roja directa implica tres jornadas de sanción.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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