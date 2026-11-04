El Trece se prepara para un mano a mano con Ronnie Wood en Otro día perdido

FOTO: El Trece apuesta a Ronnie Wood para impulsar el rating de Otro día perdido

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- Esta noche, el destacado periodista Mario Pergolini entrevistará a Ronnie Wood, reconocido cantante de los Rolling Stones, en el popular late night Otro día perdido, que se emite por El Trece.

Con este encuentro, el canal busca superar los habituales 5 puntos de rating que el programa logra, buscando atraer más televidentes en la noche de este miércoles. La transmisión comenzará a las 22:30 y competirá directamente contra MasterChef Celebrity, que es conducido por Wanda Nara.

La cuenta oficial de El Trece compartió en redes sociales: "¡Mañana nos visita una leyenda del rock! Ronnie Wood, de los Rolling Stones, llega a Otro Día Perdido. ¡Ni se les ocurra perdérselo!" anticipando la llegada de una figura internacional al programa.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, Ronnie Wood se encuentra en Argentina para promocionar una serie de shows y ha decidido liberar su agenda para esta exclusiva charla con Pergolini.

Ronald David "Ronnie" Wood es un reconocido músico, compositor, multiinstrumentista y pintor británico, que ha formado parte de algunas de las bandas más influyentes del rock, como The Jeff Beck Group, los célebres Rolling Stones y Faces, junto a Rod Stewart.