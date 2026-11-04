Pullaro apuntó contra la UNR por Marcelo Sain: "Me da vergüenza que esté dando una charla"

Maximiliano Pullaro cuestionó con dureza a la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) por haber convocado a Marcelo Sain para brindar una charla sobre seguridad. El gobernador manifestó su rechazo durante la apertura de la ExpoSeguridad, que se desarrolla en el Salón Metropolitano de Rosario, y apuntó directamente contra las autoridades de esa unidad académica.

“Me avergüenza que en la universidad y en la Facultad de Ciencia Política en este momento esté hablando Marcelo Sain”, expresó. Luego profundizó sus críticas: “Me avergüenza como gobernador que traigan a una persona que está procesada en diferentes delitos en la provincia de Santa Fe.”

El mandatario se refirió así a la participación del exministro de Seguridad provincial en una actividad académica de la UNR. Sus declaraciones se produjeron en una jornada en la que también defendió las iniciativas legislativas que impulsa su gestión para modificar distintos aspectos del sistema de seguridad y justicia.

Pullaro negó tensiones en Unidos y espera avances legislativos

En ese marco, el gobernador buscó restarle importancia a las diferencias internas dentro del frente oficialista por el paquete de reformas. “No hay tensión en el frente de Unidos. Hay miradas que a veces no son iguales y eso tampoco está mal, porque eso a nosotros nos da fortaleza”, sostuvo.

Pullaro expresó su expectativa de que la Cámara de Diputados avance con varias de las iniciativas durante la sesión de este jueves. “Tengo mucha expectativa de que mañana van a salir muchas de las leyes que hemos mandado porque las necesitamos”, afirmó. De todos modos, admitió que algunos puntos pueden modificarse: “Por supuesto, algunas pueden ser mejoradas, pero son leyes que nosotros entendemos que la seguridad pública las necesita y, si no, no las hubiéramos mandado.”

El mandatario también reconoció que algunas de las medidas que hoy impulsa no estaban en sus perspectivas cuando estudiaba Ciencia Política. “Tal vez, cuando estudiaba Ciencia Política en el año 94, no me hubiese imaginado que les iba a tener que mandar, porque tengo una formación social”, señaló.

Cococcioni defendió las reformas y descartó condicionamientos políticos

Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, defendió el pedido de herramientas que realiza el Ejecutivo para profundizar su política en la materia. “Nosotros vamos a pedir todas las herramientas que consideramos que necesitamos para seguir avanzando en devolverle la tranquilidad a la gente”, afirmó.

El funcionario explicó que algunas reformas no apuntan a ampliar las facultades policiales, sino a agilizar procedimientos y reducir audiencias judiciales que considera innecesarias. En ese sentido, mencionó la necesidad de “descongestionar el saturadísimo sistema judicial.”

Consultado sobre la posibilidad de modificar los proyectos para alcanzar acuerdos con el socialismo, Cococcioni negó que la elaboración de las iniciativas haya estado condicionada por la negociación parlamentaria. “Nosotros mandamos la iniciativa porque a mí el gobernador me dice: ‘Hacé la ley que vos necesites y que la provincia necesita’”, respondió. Y agregó que, si bien tienen en cuenta las distintas opiniones, buscan que los proyectos sean “racionales.”

Informe de Ramiro Porchietti.