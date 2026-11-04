Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy miércoles 4 de noviembre.

El sorteo número 5511 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el miércoles 4 de noviembre a las 12:00. El número a la cabeza fue el 4035, interpretado tradicionalmente como A primera (Pajarito).

1° 4035

2° 5119

3° 2458

4° 3787

5° 9364

6° 4453

7° 2985

8° 8369

9° 7132

10° 0062

11° 8036

12° 2665

13° 5046

14° 3194

15° 9241

16° 5746

17° 8604

18° 3523

19° 8073

20° 1816

Los números ganadores de la Quiniela la primera de la mañana son esperados por muchos apostadores, quienes confían en la suerte para obtener premios significativos. Este sorteo, que se realiza a diario, es una de las modalidades más populares en el país.

La interpretación de los números es parte de la tradición de la Quiniela, donde cada cifra tiene un significado especial que los jugadores suelen tener en cuenta al momento de realizar sus apuestas.