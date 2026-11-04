Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy miércoles 4 de noviembre.
El sorteo número 5511 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el miércoles 4 de noviembre a las 12:00. El número a la cabeza fue el 4035, interpretado como "A primera (Pajarito)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 5511 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el miércoles 4 de noviembre a las 12:00. El número a la cabeza fue el 4035, interpretado tradicionalmente como A primera (Pajarito).
1° 4035
2° 5119
3° 2458
4° 3787
5° 9364
6° 4453
7° 2985
8° 8369
9° 7132
10° 0062
11° 8036
12° 2665
13° 5046
14° 3194
15° 9241
16° 5746
17° 8604
18° 3523
19° 8073
20° 1816
Los números ganadores de la Quiniela la primera de la mañana son esperados por muchos apostadores, quienes confían en la suerte para obtener premios significativos. Este sorteo, que se realiza a diario, es una de las modalidades más populares en el país.
La interpretación de los números es parte de la tradición de la Quiniela, donde cada cifra tiene un significado especial que los jugadores suelen tener en cuenta al momento de realizar sus apuestas.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5511 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 4 de noviembre a las 12:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue el 4035, interpretado como "A primera (Pajarito)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Qué importancia tiene la Quiniela?
Es una de las modalidades de juego más populares en Argentina, con significados tradicionales para los números.