Con un golazo de Valverde, el Real Madrid remontó en el último minuto ante el AEK de Atenas

El Real Madrid consiguió un triunfazo agónico ante el AEK de Atenas por la cuarta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League, llegó a doce puntos y comparte la punta de la tabla con el París Saint-Germain.

El conjunto dirigido por José Mourinho venció a su par griego por 3-2 tras haber estado dos veces abajo en el marcador. Los goles del "Merengue" los anotaron Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Federico Valverde en el último minuto. Para el AEK habían anotado Aboubakary Koita y Stavros Pilios.

Con este triunfo, el Real Madrid mantiene el puntaje ideal en Champions con doce puntos sumados en cuatro partidos. El PSG es el único otro equipo que suma esta cantidad de puntos.

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El partido comenzó cuesta arriba para los "blancos" cuando a los doce minutos, Koita se inventó una gran jugada en el área del Real Madrid y tras superar a Marc Cucurella anotó un golazo con un fuerte remate de zurda.

El Real Madrid comenzó a buscar el empate, pero no lo lograba. Hasta que a los 32 minutos, Cucurella tiró un centro desde la banda izquierda y Jude Bellingham definió de taco para poner el 1-1. El primer tiempo terminó con este resultado con el Real Madrid manejando la pelota.

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Ya en la segunda parte, el conjunto griego volvió a ponerse arriba en el marcador, pero la alegría no le duró mucho, ya que Kylian Mbappé igualó las cosas tan solo tres minutos después del gol del equipo local.

Tras el empate, el Real Madrid comenzó a buscar el triunfo con fuerzas y a tener claras oportunidades de gol como un remate al palo de Mbappé. Sobre el final, Federico Valverde recibió fuera del área y marcó un golazo al ángulo para sentenciar el triunfo "merengue".

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