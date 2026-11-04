Bombazo: Nadal se sumó a la Junta Directiva del Real Madrid

El Real Madrid sorprendió al anunciar que el célebre tenista español Rafael Nadal se unirá a la Junta Directiva.

En un comunicado, el club destacó: "Para el Real Madrid y para todo el madridismo constituye un enorme orgullo que una figura de su dimensión deportiva y humana, un referente del deporte español y mundial, pase a formar parte de nuestra Junta Directiva y contribuya, desde esta responsabilidad, al presente y al futuro de nuestro club".

Asimismo, el club remarcó: "Su figura representa mucho más que sus éxitos": su talento, su espíritu de superación permanente, su capacidad de sacrificio, su competitividad, su humildad, su respeto a los rivales y a sus compañeros, y su compromiso solidario hacen de él un ejemplo dentro y fuera de las pistas.

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Comunicado Oficial: Rafael Nadal. https://t.co/bKSDerO3h0 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 4, 2026

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Además, señalaron que "todos estos valores forman parte de la identidad del Real Madrid y Rafael Nadal los ha representado y defendido a lo largo de toda su vida deportiva", convirtiéndose en un referente para millones de personas en todo el mundo.

La alegría de Nadal por sumarse al club de sus amores

El tenista, que ha sido número 1 del mundo en varias temporadas y ha acumulado 22 títulos de Grand Slam, expresó su entusiasmo a través de sus redes sociales. "Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid", inició Nadal.

Y concluyó: "He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda".