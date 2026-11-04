Racing de Nueva Italia otra vez en problemas: embargado por Sportivo Belgrano
Es por un reclamo de más de 1,5 millones de pesos por los derechos de formación del delantero Leandro Córdoba.
04/11/2026 | 14:56Redacción Cadena 3
FOTO: Córdoba ya no está en Racing
Sportivo Belgrano de San Francisco embargó a Racing de Nueva Italia por una deuda por el delantero Leandro Córdoba, quien hoy forma parte de Racing Club de Avellaneda, en Primera División.
La Verde de San Francisco reclama 1.514.072 pesos más los intereses a computar desde el 9 de febrero pasado hasta el efectivo pago por derechos de formación.
La Academia que tuvo muchos problemas en el armado del equipo por muchas razones, incluso por las inhabilitaciones de sus refuerzos, informó hace más de diez días (al término del campeonato) que la sanción de FIFA fue superada.
Así las cosas, el técnico Gustavo Coleoni podía contar con Cristian Vega, Nahuel Sandrone y Leandro Mamut.
Lectura rápida
¿Qué hizo Sportivo Belgrano? Embargó a Racing de Nueva Italia por una deuda relacionada con Leandro Córdoba.
¿Cuánto reclama Sportivo Belgrano? Reclama 1.514.072 pesos más intereses desde el 9 de febrero.
¿Qué problemas tuvo Racing? Tuvo problemas en el armado del equipo y en la inhabilitación de refuerzos.
¿Qué informó Racing hace más de diez días? Informó que superó la sanción de FIFA.
¿Con qué jugadores puede contar el técnico? El técnico Gustavo Coleoni puede contar con Cristian Vega, Nahuel Sandrone y Leandro Mamut.