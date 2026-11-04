Racing de Nueva Italia otra vez en problemas: embargado por Sportivo Belgrano

FOTO: Córdoba ya no está en Racing

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Sportivo Belgrano de San Francisco embargó a Racing de Nueva Italia por una deuda por el delantero Leandro Córdoba, quien hoy forma parte de Racing Club de Avellaneda, en Primera División.

La Verde de San Francisco reclama 1.514.072 pesos más los intereses a computar desde el 9 de febrero pasado hasta el efectivo pago por derechos de formación.

La Academia que tuvo muchos problemas en el armado del equipo por muchas razones, incluso por las inhabilitaciones de sus refuerzos, informó hace más de diez días (al término del campeonato) que la sanción de FIFA fue superada.

Así las cosas, el técnico Gustavo Coleoni podía contar con Cristian Vega, Nahuel Sandrone y Leandro Mamut.