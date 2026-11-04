FOTO: Cortes de calles en Buenos Aires por la visita del papa León XIV: cronograma completo

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA)-- El papa León XIV llegará a la Argentina del 8 al 11 de noviembre, y durante su visita, recorrerá la Ciudad de Buenos Aires en dos de esos días. Para facilitar la circulación en las áreas donde se moverá el sumo pontífice, el Gobierno porteño ha dado a conocer un conjunto de medidas que incluirán cortes y desvíos de tránsito.

Entre las modificaciones, se implementará un contracarril de 200 metros en la avenida Figueroa Alcorta, debido al cierre de la avenida Sarmiento desde la avenida Casares, en el marco de los trabajos en el Monumento de los Españoles. Este contracarril permitirá que el tránsito que llega por Sarmiento desde la autopista Lugones pueda fluir mejor.

Los conductores también podrán optar por continuar por la autopista Lugones, y luego tomar la Illia hacia Recoleta y el centro, o desviarse por la colectora de la Illia hacia Salguero, y así acceder a la Costanera Rafael Obligado y Ramón Castillo para llegar a Retiro. Otra opción es ingresar desde la General Paz y utilizar avenidas como Cabildo, Santa Fe y Las Heras.

Además, debido a los preparativos para la Misa y Vigilia de los Jóvenes, actualmente se encuentran cerradas al tránsito varias calles, entre ellas:

Avenida Libertador entre Avenida Bullrich y Avenida Sarmiento - ambos sentidos.

Avenida John F. Kennedy entre Seguí y Libertador - ambos sentidos.

Godoy Cruz entre Seguí y Libertador.

Freyre entre Avenida Dorrego y Libertador.

Iraola y Sarmiento.

Los cortes de calles y desvíos se intensificarán a medida que se acerque el evento. El jueves 5 de noviembre, se prevé un corte total de la avenida del Libertador, entre avenida Intendente Bullrich y Ortega y Gasset, sin afectar la circulación en Ortega y Gasset. Este corte ya se encuentra vigente entre Sarmiento y Bullrich.

Asimismo, habrá cortes vehiculares restrictivos en la avenida Dorrego (entre Cerviño y Figueroa Alcorta) y en Bullrich (entre Cerviño y avenida del Libertador). Desde las 8 de la mañana, se comenzará a instalar módulos de oficinas, gazebos y baños químicos en puntos estratégicos cercanos.

Para el viernes 6 de noviembre, a partir de la medianoche, se extenderán los cortes en el tramo norte del perímetro previsto, incluyendo un corte total en la avenida del Libertador, entre Ortega y Gasset y Olleros, sin obstruir el paso sobre Olleros.

Se implementarán cortes totales vehiculares en calles transversales como Ortega y Gasset, Pje. San Benito de Palermo, Benjamín Matienzo, Jorge Newbery, Maure, Gorostiaga, Olleros, Federico Lacroze y Teodoro García, sin afectar la circulación por Migueletes. También se cerrará Olleros entre la avenida del Libertador y Valentín Alsina.

El Gobierno de la Ciudad ha emitido recomendaciones para los residentes. En cuanto a los peatones, la circulación estará permitida por las veredas y senderos internos de Plaza Holanda y Parque Tres de Febrero, aunque deberán respetar los vallados de obra. En relación al estacionamiento sobre la avenida del Libertador, se requiere el despeje de vehículos en los carriles afectados, y el acceso a cocheras frentistas será restringido y supervisado por personal de tránsito.

Las vías alternativas se mantienen como opciones para quienes necesiten desplazarse por la Ciudad durante estos días. Para más información, los residentes pueden consultar los canales oficiales del Gobierno porteño.