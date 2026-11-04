De Buenos Aires a Palm Beach: la trágica historia de amor de la familia que murió en Florida

El trágico accidente de un Learjet 60 que cayó el domingo en un barrio residencial de Palm Beach, Florida, dejó un saldo devastador de nueve personas fallecidas. Entre las víctimas se encuentra una familia entera: la empresaria y ceramista Helen Sharp, su esposo Adam Robinson —empresario tecnológico— y sus dos hijos pequeños, Emma y Charlie.

La aeronave había partido desde el Aeropuerto Internacional de Austin-Bergstrom con destino a North Eleuthera, Bahamas. Junto al matrimonio y sus hijos viajaban la niñera de la familia, Anita María Cetina; una pareja de amigos, Rachel Reed y Charmi Fehr; y los pilotos Jeff Gregory (55) y Nathalia Gadelha Filgueiras (20).

La historia de Sharp y Robinson estuvo profundamente ligada a la Argentina. La pareja se conoció en Buenos Aires, ciudad donde Helen vivió varios años y llegó a fundar la agencia de prensa Influential PR. Fanáticos de los viajes y de las costumbres locales, solían compartir en redes sociales imágenes tomando mate y postales de sus visitas a El Calafate.

Las familias de las víctimas difundieron un comunicado para despedirlos tras el impacto en la zona de Greenacres: “Con el corazón roto, nuestras familias compartimos que Adam Robinson y Helen Sharp, sus hijos Emma y Charlie, Rachael Reed, Charmi Fehr y Anita Maria Cetina estaban entre quienes perdieron la vida”. Desde el entorno del emprendimiento Helen Sharp Ceramics agregaron: “Helen vivió intensamente, creó cosas hermosas y amó con fuerza a los suyos”.

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La pareja amiga que también falleció en la tragedia.

Según los reportes oficiales, la tragedia se desencadenó cuando el avión volaba a 35.000 pies y la tripulación reportó condiciones de hielo y turbulencia. Tras pedir autorización para ascender, la aeronave sufrió una pérdida abrupta de altura, alcanzando los 20.000 pies por minuto en una caída prácticamente vertical. La dramática secuencia final quedó registrada en la llamada de emergencia de la copiloto antes del impacto: “Nos vamos a estrellar. Se nos acaba el tiempo”.