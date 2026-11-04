Ola demócrata: Trump pierde poder por el voto castigo y Argentina suma interrogantes

Por Hernán Funes

Y fue nomás.

La ola demócrata llegó y golpeó el corazón del poder de Donald Trump. La oposición recuperó el Senado y la Cámara de Representantes y el presidente deberá afrontar sus últimos dos años con un Congreso adverso. Una derrota que reduce su margen de maniobra y abre una pregunta: ¿puede ser el principio del fin de su liderazgo político?

A las 21.03 del martes, un observador de la política estadounidense le puso nombre a lo que empezaba a verse en los resultados: “Ola demócrata”. El avance del escrutinio confirmó el diagnóstico.

Trump había presentado estos comicios como las elecciones de medio término más importantes de la historia. Aunque su nombre no estaba en la boleta, su gobierno estaba bajo examen. Y recibió un voto castigo.

El bolsillo votó

El costo de vida atravesó la campaña y terminó por llegar a las urnas. La comida, la nafta y la dificultad para sostener el nivel de vida se mezclaron con el rechazo a la guerra con Irán. Las encuestas a votantes reflejaron también un fuerte malestar con el rumbo del país y con la política migratoria.

“La vida es cara a consecuencia de la guerra con Irán”, resumió una mujer norteamericana ante Cadena 3. Salía de trabajar y había ido a votar.

En esa frase convivían dos de los problemas que castigaron al oficialismo: una economía que no ofrece alivio suficiente en la vida cotidiana y una guerra cuyas consecuencias se sienten lejos del campo de batalla.

Volvió a escena la célebre frase de la campaña de Bill Clinton en 1992: “¡Es la economía, estúpido!”.

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También pesó la política migratoria. En las conversaciones con latinos, los operativos de ICE tienen nombres y vínculos: un hermano, un amigo, una familia que teme quedar separada. El endurecimiento de los controles dejó de ser una discusión abstracta para convertirse en una experiencia cercana.

La sociedad votó por un cambio. Esta vez, contra el presidente que había regresado a la Casa Blanca con esa misma promesa.

Trump acepta el resultado y busca despegarse

Trump reconoció el desenlace. En una conversación con The New York Times, aseguró que acepta los resultados y manifestó su disposición a trabajar con la oposición.

“Estoy absolutamente dispuesto a aceptar esos resultados”, afirmó. Agregó que buscará acuerdos con los demócratas. Pero en Truth Social ensayó otra explicación: sostuvo que los republicanos habrían ganado ampliamente si él hubiera estado en la boleta.

La tensión quedó expuesta: el presidente que había nacionalizado la campaña intentó tomar distancia de la derrota.

Le quedan dos años de mandato. Conserva las atribuciones de la presidencia y el poder de veto, pero desde enero tendrá enfrente a una oposición con herramientas para bloquear leyes, disputar el presupuesto y profundizar el control sobre su administración.

La sucesión de 2028 también empieza a jugarse desde ahora. Será clave observar cómo se mueven JD Vance y Marco Rubio: cuánto acompañan a Trump, qué lectura hacen del castigo electoral y cómo intentan construir un futuro propio dentro del Partido Republicano.

Las preguntas que se abren para Argentina

El resultado tiene una lectura inmediata para Javier Milei: su principal aliado internacional perdió poder dentro de su propio país.

Eso no implica que los acuerdos bilaterales se caigan ni que el respaldo de Washington desaparezca. Sí obliga a preguntarse cuánto margen tendrá Trump para sostener nuevas iniciativas y qué prioridades impondrá una presidencia condicionada por la derrota.

La escena argentina de la noche estuvo en la Embajada en Washington. Allí siguieron el escrutinio el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia; y el diputado nacional de La Libertad Avanza por Santa Fe, Nicolás Mayoraz.

Se fueron sin hablar.

Para Argentina, las preguntas exceden la afinidad personal entre Milei y Trump. Alcanzan al financiamiento, las inversiones y la capacidad de transformar el vínculo político en decisiones concretas.

Una agenda que sigue después de las urnas

Este miércoles, la relación bilateral tendrá una nueva instancia en el Atlantic Council, con una conversación encabezada por el presidente del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos, John Jovanovic.

El encuentro estará dedicado al Corredor Andes-Atlántico, lanzado por ambos países en septiembre para conectar Vaca Muerta y el noroeste argentino, rico en minerales críticos, con los puertos del Atlántico y los mercados occidentales.

EXIM firmó un acuerdo marco para movilizar hasta 7.000 millones de dólares en financiamiento hasta 2027, destinados a energía, minerales críticos, conectividad digital y otros sectores prioritarios. El desafío será convertir ese marco en proyectos e inversiones concretos.

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También está prevista la difusión de detalles del programa de financiamiento trimestral del Tesoro estadounidense. Es una instancia que los mercados seguirán por sus posibles efectos sobre los rendimientos de la deuda y las condiciones del crédito internacional. El Tesoro no fija la tasa de referencia de la Reserva Federal, pero sus decisiones de endeudamiento forman parte del escenario financiero que Argentina necesita mirar.

Washington empieza a procesar una nueva distribución del poder. Y Argentina deberá evaluar cuánto cambia el escenario para un gobierno que hizo de la cercanía con Trump una apuesta central.

El martes electoral terminó. Sus consecuencias recién empiezan.