En vivo

La Argentina Posible

Guillermo López

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Fernanda Rojas

En vivo

Los Populares

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este miércoles 4 de noviembre

Este miércoles 4 de noviembre, CABA presenta lluvias ligeras y temperaturas que oscilarán entre 15° y 25°. La humedad se mantiene en un 61% y el viento sopla a 3 m/s desde el oeste.

04/11/2026 | 12:06Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Estado del tiempo en CABA para el 4 de noviembre

FOTO: Estado del tiempo en CABA para el 4 de noviembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el cielo de CABA presenta light rain, con una temperatura actual de 22°. La sensación térmica es de 22°, con una humedad del 61%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el oeste, mientras que la presión atmosférica se encuentra en 1009 hPa.

El clima hoy miércoles 4 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 25°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán durante el día, con una humedad que se mantendrá en niveles altos. El viento, aunque suave, contribuirá a la sensación de frescura en la tarde.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentan con variaciones en las temperaturas. Para el jueves 5 de noviembre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 27°, con cielo despejado. El viernes 6 de noviembre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 22°, con posibilidad de light rain. El sábado 7 de noviembre, la mínima será de 11° y la máxima de 18°, también con light rain. Para el domingo 8 de noviembre, se pronostica una mínima de 11° y una máxima de 17°, con cielo despejado. Finalmente, el lunes 9 de noviembre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 21°, con cielo despejado.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf