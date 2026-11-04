Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este miércoles 4 de noviembre
Este miércoles 4 de noviembre, CABA presenta lluvias ligeras y temperaturas que oscilarán entre 15° y 25°. La humedad se mantiene en un 61% y el viento sopla a 3 m/s desde el oeste.
FOTO: Estado del tiempo en CABA para el 4 de noviembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ahora
En este momento, el cielo de CABA presenta light rain, con una temperatura actual de 22°. La sensación térmica es de 22°, con una humedad del 61%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el oeste, mientras que la presión atmosférica se encuentra en 1009 hPa.
El clima hoy miércoles 4 de noviembre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 25°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán durante el día, con una humedad que se mantendrá en niveles altos. El viento, aunque suave, contribuirá a la sensación de frescura en la tarde.
Pronóstico extendido
Los próximos días en CABA se presentan con variaciones en las temperaturas. Para el jueves 5 de noviembre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 27°, con cielo despejado. El viernes 6 de noviembre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 22°, con posibilidad de light rain. El sábado 7 de noviembre, la mínima será de 11° y la máxima de 18°, también con light rain. Para el domingo 8 de noviembre, se pronostica una mínima de 11° y una máxima de 17°, con cielo despejado. Finalmente, el lunes 9 de noviembre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 21°, con cielo despejado.