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Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este miércoles 4 de noviembre

Este miércoles 4 de noviembre, Santa Fe presenta un clima con lluvias ligeras y temperaturas que oscilan entre 16° y 25°. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 72%.

04/11/2026 | 12:17Redacción Cadena 3

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Este miércoles 4 de noviembre, el clima en Santa Fe se caracteriza por la presencia de lluvias ligeras, lo que ha llevado a una sensación térmica similar a la temperatura actual. La ciudad se encuentra bajo un cielo nublado, con una temperatura actual de 22°. La humedad es del 72%, lo que contribuye a una atmósfera bastante húmeda y cálida.

En cuanto a las condiciones actuales, el viento sopla a 8 m/s desde el sur, lo que puede generar algunas ráfagas. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y la presión atmosférica se sitúa en 1010 hPa. Estos factores climáticos son importantes para tener en cuenta, especialmente para quienes planean actividades al aire libre.

Para hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 16° y la máxima alcance los 25°. A lo largo del día, las lluvias ligeras continuarán, aunque se prevé que la intensidad disminuya hacia la tarde. La combinación de humedad y temperatura puede hacer que la sensación térmica se mantenga elevada, por lo que se recomienda estar preparado para un clima cálido y húmedo.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el jueves 5 de noviembre, la temperatura mínima será de 13° y la máxima de 28°, con cielo despejado. Para el viernes 6 de noviembre, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 30°, con algunas nubes dispersas. El sábado 7 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 14° y 20°, con posibilidad de lluvias ligeras nuevamente. Finalmente, el domingo 8 de noviembre, se espera un clima más fresco, con mínimas de 10° y máximas de 26°, bajo un cielo despejado.

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