Cristina celebró la derrota de Trump con una chicana en inglés: "Beautiful morning"
La expresidenta publicó un mensaje tras las legislativas estadounidenses. Había anticipado el revés en una entrevista y cuestionado el respaldo del mandatario a gobiernos de derecha de América Latina.
04/11/2026 | 10:21Redacción Cadena 3
FOTO: Cristina Kirchner podrá cobrar una de las asignaciones vitalicias. (Foto: NA)
Cristina Kirchner celebró este miércoles la derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas de Estados Unidos con una breve publicación en su cuenta de X: "Beautiful morning!". El mensaje, dirigido a Donald Trump, retomó en inglés la expresión "Hermosa mañana", popularizada por Guillermo Francella y utilizada como burla futbolera.
La exmandataria no agregó explicaciones al posteo. Días antes, en una entrevista con The Washington Post, había pronosticado un resultado adverso para el partido del presidente estadounidense y cuestionado su intervención en la política latinoamericana.
"Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país", había afirmado.
Sus críticas incluyeron el respaldo financiero de Washington a la Argentina en 2025, antes de las elecciones legislativas en las que se impuso el oficialismo de Javier Milei. Con el mensaje de este miércoles, Kirchner volvió sobre aquella definición tras el revés electoral republicano.
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Beautiful morning!!!— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 4, 2026
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Entre las respuestas a la publicación estuvo la de la exintendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien compartió una imagen con un sticker que decía "I VOTED", es decir, "Yo voté".
Kirchner cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, por la condena a seis años de cárcel en la causa Vialidad. En la entrevista con el diario estadounidense también contó que estudia inglés.
En ese diálogo, la expresidenta cuestionó al sistema judicial argentino y dejó abierta la posibilidad de competir por la Presidencia en 2027, condicionada a recuperar sus derechos políticos.
"Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?", respondió al ser consultada sobre una eventual postulación.
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Elecciones. Cristina Kirchner dejó abierta una candidatura en 2027 para enfrentar a Milei: "¿Por qué no?"
Desde su prisión domiciliaria, la expresidenta condicionó un regreso electoral a recuperar sus derechos políticos. Detalló su reclamo ante la ONU, cuestionó al Gobierno y pronosticó una derrota de Trump.
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Lectura rápida
¿Qué celebró Cristina Kirchner? La derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas de Estados Unidos.
¿A quién se dirigió en su publicación? A Donald Trump, utilizando la expresión "Beautiful morning!".
¿Dónde hizo sus pronósticos sobre el Partido Republicano? En una entrevista con The Washington Post.
¿Qué situación legal enfrenta Cristina Kirchner? Cumple prisión domiciliaria por una condena a seis años en la causa Vialidad.
¿Qué posibilidad dejó abierta Kirchner para el futuro? Competir por la Presidencia en 2027, condicionada a recuperar sus derechos políticos.