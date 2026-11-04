Cristina celebró la derrota de Trump con una chicana en inglés: "Beautiful morning"

Cristina Kirchner celebró este miércoles la derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas de Estados Unidos con una breve publicación en su cuenta de X: "Beautiful morning!". El mensaje, dirigido a Donald Trump, retomó en inglés la expresión "Hermosa mañana", popularizada por Guillermo Francella y utilizada como burla futbolera.

La exmandataria no agregó explicaciones al posteo. Días antes, en una entrevista con The Washington Post, había pronosticado un resultado adverso para el partido del presidente estadounidense y cuestionado su intervención en la política latinoamericana.

"Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país", había afirmado.

Sus críticas incluyeron el respaldo financiero de Washington a la Argentina en 2025, antes de las elecciones legislativas en las que se impuso el oficialismo de Javier Milei. Con el mensaje de este miércoles, Kirchner volvió sobre aquella definición tras el revés electoral republicano.

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Beautiful morning!!! — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 4, 2026

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Entre las respuestas a la publicación estuvo la de la exintendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien compartió una imagen con un sticker que decía "I VOTED", es decir, "Yo voté".

Kirchner cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, por la condena a seis años de cárcel en la causa Vialidad. En la entrevista con el diario estadounidense también contó que estudia inglés.

En ese diálogo, la expresidenta cuestionó al sistema judicial argentino y dejó abierta la posibilidad de competir por la Presidencia en 2027, condicionada a recuperar sus derechos políticos.

"Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?", respondió al ser consultada sobre una eventual postulación.

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