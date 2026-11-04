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Llaryora: "El extremo del anarcocapitalismo fracasa porque el mercado no lo puede todo"

El gobernador de Córdoba cuestionó las políticas de Milei, defendió la doctrina social de la Iglesia y confirmó que más de 600 mil personas ya se inscribieron para la visita del Papa.

04/11/2026 | 10:50Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Martín Llaryora, gobernador de Córdoba.

FOTO: Martín Llaryora, gobernador de Córdoba.

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El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, lanzó duras críticas a la orientación económica del gobierno de Javier Milei y contrapuso ese modelo con el rol del Estado de centro.

En vísperas de la histórica visita del papa León XIV a la provincia, el mandatario destacó la importancia de garantizar la igualdad de oportunidades y advirtió sobre la pérdida de empleos industriales en el país.

“Nosotros creemos que los dos extremos en los que se mueve la Argentina no han funcionado. Fracasó el extremo que cree que el Estado lo puede todo, pero también el del anarcocapitalismo, porque el mercado está para obtener rédito y no lo puede todo”, afirmó Llaryora.

En esa línea, remarcó que su gestión se alinea con la doctrina social de la Iglesia: "Tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario".

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El jefe provincial alertó sobre el impacto del ajuste nacional en el entramado productivo, señalando el cierre de más de 30.000 pymes y la caída de puestos de trabajo en empresas emblemáticas como Metalfor y Pauny.

Asimismo, cuestionó el desfinanciamiento de la educación universitaria, los recortes a jubilados y la paralización de la asistencia a personas con discapacidad.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Respecto a la agenda del Santo Padre, Llaryora confirmó que el evento masivo principal se desarrollará en el predio de FAdeA y que ya hay más de 600.000 inscriptos.

El gobernador confió en que la llegada del pontífice dejará un mensaje de esperanza y concordia en un contexto socioeconómico crítico para el país.

Lectura rápida

¿Quién hizo críticas a Javier Milei?
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, realizó críticas a la orientación económica del gobierno de Javier Milei.

¿Qué advirtió Llaryora sobre el empleo?
Llaryora advirtió sobre la pérdida de empleos industriales en el país y el cierre de más de 30.000 pymes.

¿Dónde se desarrollará el evento del papa?
El evento masivo principal se desarrollará en el predio de FAdeA.

¿Cuántas personas están inscriptas para el evento?
Ya hay más de 600.000 inscriptos para el evento del papa León XIV.

¿Qué mensaje espera Llaryora del papa?
Llaryora confía en que la llegada del pontífice dejará un mensaje de esperanza y concordia.

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