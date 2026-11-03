Diego Santilli en la UIA: “El camino es competir con reglas claras”

El jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, participó de la 32ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA) y dejó en claro que el Gobierno no piensa regresar a las políticas del pasado.

“No hay que volver a la presión fiscal que asfixiaba a la industria, no hay que volver al cerracionismo, proteccionismo. No hay que volver a la destrucción del trabajo que generaban esas medidas”, afirmó en diálogo con Cadena 3.

Santilli amplió su mensaje: “No hay que volver a los cepos, no hay que volver a las presiones fiscales que destruían. Bueno, eso es el camino a lo que no queremos volver. Reglas claras, competitividad”.

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En su exposición expuso que la economía cuenta con un nuevo motor de crecimiento, el sector minero y energético, como consecuencia de las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei.

"Venimos de 20 años de destrucción, proteccionismo, de no dar competitividad, aumentar impuestos y no generar empleo. Hoy en la Argentina están establecidas las condiciones macroeconómicas para que haya un despegue absoluto del país", adelantó.

Y, sobre el final, sostuvo que Milei será reelecto el año próximo, lo que traerá una batería de años de crecimiento que ayudarán a consolidar el rumbo de la economía.

Informe de Agustín González, Mauricio Conti y Ariel Rodríguez.