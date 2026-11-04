River buscará una victoria clave ante Aldosivi para acercarse a los líderes de la Zona B

River Plate se prepara para enfrentar a Aldosivi de Mar del Plata este jueves, en el marco de la decimosexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro, que se desarrollará en el Estadio José María Minella, tiene como objetivo principal para el "Millonario" lograr un triunfo que lo posicione cerca de los líderes en la fase regular.

El partido está programado para las 15:00 y contará con la transmisión en vivo de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro designado para este encuentro es Bryan Ferreyra, mientras que el VAR será supervisado por José Carreras.

Tras sufrir una dura derrota en el Superclásico ante Boca Juniors, donde perdió 1-0 en un encuentro marcado por la polémica, River busca recuperarse. En ese partido, el equipo tuvo que lidiar con las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, lo que complicó aún más su desempeño.

A pesar de la caída, el "Millonario" logró asegurar su lugar en los playoffs luego de que Atlético Tucumán cayera frente a Argentinos Juniors el lunes pasado. Sin embargo, el Torneo Clausura se presenta como la única vía para que River acceda a la próxima edición de la Copa Libertadores, siendo necesario que se consagre campeón para lograrlo.

Una victoria en Mar del Plata permitiría a los dirigidos por Leonardo Ponzio asegurar prácticamente el cuarto puesto, lo que les garantizaría al menos la posibilidad de jugar los octavos de final en el Estadio Monumental.

Por su parte, Aldosivi se encuentra en una situación complicada, ocupando la decimocuarta posición en la Zona B con solo 11 puntos. El equipo viene de perder 2-1 en un reñido partido contra Racing Club, lo que lo ha llevado a la zona de descenso a la Primera Nacional.