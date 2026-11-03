Artistas argentinas repudian ataque transfóbico en Palermo: Tini, Lali, María Becerra y Emilia se manifiestan

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) -- Tini Stoessel, Lali Espósito, María Becerra, Emilia Mernes y Nicki Nicole, destacadas figuras de la música urbana y pop, han alzado su voz en contra del violento ataque transfóbico que tuvo lugar en el barrio de Palermo. El hecho, calificado como "cacería de trans", ocurrió en las cercanías de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello, en las proximidades de la avenida Figueroa Alcorta y el Lago de Regatas, donde un grupo de entre 50 y 60 jóvenes, algunos de ellos en bicicleta, persiguió y agredió a mujeres trans que trabajaban en la zona.

Los agresores no solo lanzaron objetos como palos, ramas, piedras y conos de tránsito hacia las trabajadoras sexuales, sino que también grabaron las agresiones para difundirlas en redes sociales. Según testimonios de las víctimas, las agresiones se intensificaron cuando estas intentaron responder verbalmente.

Las artistas manifestaron su repudio a la violencia y lamentaron la reiteración de estos ataques hacia el colectivo LGBTQ+. Tini Stoessel expresó su desazón por la persistencia de la violencia hacia las minorías, cuestionando: "¿HASTA CUÁNDO? ¿Cuántas veces más vamos a tener que salir a repudiar lo mismo?" En un emotivo descargo en sus redes sociales, la cantante subrayó que la lucha por los derechos del colectivo debería ser incuestionable desde el primer día.

"La gravedad de lo que está pasando debería ser suficiente para que nadie pueda mirar para el costado", continuó Tini, quien también lamentó los hechos violentos sufridos por las trabajadoras sexuales, afirmando: "La lucha sigue, sí, pero qué doloroso que tenga que seguir siendo una lucha poder existir". Concluyó su mensaje enviando su amor, respeto y apoyo a la comunidad trans.

María Becerra también se pronunció al respecto, manifestando su indignación: "Lo que pasó hoy con las mujeres trans agredidas en nuestro país duele e indigna MUCHO". La intérprete de "Automático" resaltó que nadie debería vivir con miedo por ser quien es y que es fundamental seguir visibilizando y exigiendo el respeto a la dignidad de toda la comunidad LGBTQ+.

Becerra hizo un llamado a sus seguidores a comprometerse en la defensa de los derechos de la comunidad, enfatizando que "el compromiso también tiene que ser de las personas heterosexuales, de las personas cis, de toda la sociedad".

Nicki Nicole utilizó su cuenta de Instagram para condenar el acto de violencia, preguntando: "¿Cómo se puede cometer semejante acto de odio y violencia grabando todo, entre risas y disfrute mientras golpean y humillan a alguien más?" Su mensaje incluyó un fuerte llamado a la justicia.

Por su parte, Emilia Mernes también expresó su descontento, afirmando: "¡NO podemos vivir en una sociedad donde la identidad de alguien sea motivo suficiente para convertirlo en blanco de violencia!" Al final, Mernes sentenció: "Repudio total".